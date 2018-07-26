Замеряют рулеткой новое жилье сомневающиеся переселенцы из аварийного дома в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Любовь Зубарева, собственник комнаты в секции аварийного дома №118 по улице Ленина. Она рассказала, что ей предлагают квартиру в новостройке меньшую по квадратуре, чем та, в которой она живет сейчас. Женщина недовольна тем, что, по ее мнению, в своем интервью «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова, вице-мэр по экономике Бердска изложила неточную информацию. Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию Жанну Сергеевну. Вице-мэр в свою очередь предложила съездить в квартиры новостройки микрорайона Белокаменного и убедиться, что жителям аварийного дома предлагают квартиры не из разряда «стойла для коров».

Тонкости мены

В новые квартиры жители дома №118 по улице Ленина заедут по договору мены. Из 27 комнат в аварийном доме, 7 сданы муниципалитетом в социальный найм. Остальные семьи являются собственниками комнат в аварийной двухэтажке. Администрация Бердска объявила аукцион на покупку квартир, который выиграл ИП Голубев, предложив продать администрации квартиры по 39 тысяч за один квадратный метр.

Главный критерий купленных квартир — соответствие квадратуре нынешнего жилья собственников. Предложить квартиры в 9-этажках Белокаменного не удалось, так как в собственности жильцов дома №118 по улице Ленина всего 19 квадратных метров. Чтобы у переселенцев была полноценная квартира, администрация увеличила финансирование за счет бюджетных средств.

— По закону мы предоставляем собственникам жилья квартиры «квадрат в квадрат». Сейчас у жильцов аварийного дома комнаты в секции, где нет индивидуальных ванных комнат и кухонь. Администрация города выделила дополнительные средства из местного бюджета, чтобы добавить людям 5-6 квадратных метров. Теперь у них будет полноценная собственная квартира. Законом не предусмотрено увеличение жилища, а именно предотвращение аварийных ситуаций, так как люди в этом доме больше жить не могут, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова, вице-мэр по экономике Бердска.

Марина Костина, директор МКУ «Жилсервис» рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что новый дом в Белокаменном введен в эксплуатацию в 2018 году. Основная масса жителей дома №188 улицы Ленина, конечно, хочет переехать, но есть и такие, которые трижды осматривали новое жилье. В последний раз даже с рулеткой. Основной претензией переселенцев является то, что новая трехэтажка, по их мнению, расположена далеко от центра. Однако в Белокаменном есть автобусная остановка, от которой каждые 10 минут отправляется автобус. В микрорайоне развита вся социальная инфраструктура.

— Когда в 2011 году мы заселяли первые дома микрорайона Белокаменного переселенцами из ветхого и аварийного жилья, они говорили, что их дома стоят в поле. Спустя 7 лет микрорайон застроен полностью, строительство продолжается, — отметила Марина Костина.

Есть подвох?

Жильцы двухэтажки на Ленина уверены, что им предлагают жилье меньше нынешнего по квадратуре. Такие выводы собственники 19 квадратов сделали исходя из сумм, которые оплачивали за коммунальные услуги. По квитанции они оплачивают услуги ЖКХ за 33 квадратных метра, хотя в соответствии с правом собственности их жилье равно 19 квадратам.

— По всей видимости управляющая компания насчитывала им плату по общей жилой площади, — предположила Костина.

Тем не менее, квартиры в новостройке Белокаменного больше нынешнего жилья переселенцев в среднем на 4-10 квадратных метра.

Снова в в «стойло»?

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывала в новостройке для переселенцев и их нынешнем жилье и убедилась: новые квартиры в Белокаменном — это мечта многих молодых семей. Новое жилье не идет в сравнение с крохотными комнатками в полуразвалившемся доме с общей кухней и туалетом. Отдаленность новостройки от центра — это ничто по сравнению с теми условиями жизни, в которых сейчас проживают бердчане.

В новых квартирах для переселенцев свежий ремонт, установлена вся сантехника, в том числе и кухонная мойка. В каждой квартире есть огромная лоджия. Администрация учла прошлый опыт сдачи квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Теперь ноги, сидящих на унитазе, однозначно, не выйдут за пределы ванной комнаты.

Две семьи, состоящие из 6 и 8 человек, имеют в собственности по две комнаты в аварийном доме. Администрация предложила этим семьям двухкомнатные квартиры по 59,4 и 64,1 квадратных метра соответственно. Двушки оснащены двумя лоджиями. Управляющая компания «Кристалл» выделила всем новоселам новые электроплиты.

Вчера, 25 июля, первая семья переселенцев получила ключи от своей новой квартиры. Для переезда жителям дома №118 на ул. Ленина необходимо подойти в муниципальное учреждение «Жилсервис» полным составом семьи одновременно. Написать заявление, составить акт приемки и получить ключи от собственной квартиры.