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Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

Жители Микрорайона сомневаются, что строители успеют закончитьь все работы в срок — до 1 августа.(ФОТОРЕПОРТАЖ)

26.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

 

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

Возле ул. Боровой тротуары еще не готовы

К завершению близится реконструкция улицы Лунной в Бердске. Срок сдачи назначен на 1 августа, однако работы находятся в активной стадии и, по мнению местных жителей, реконструкция может затянуться дольше заявленного срока.

-Кажется, не успевают. Им сейчас погода здорово кровь попортила, дождь на выходных был, замедлил работу.. — отмечает житель Лунной Алексей. — Я ремонтом доволен. Хорошая улица получится, если тротуары нормально положат. Вот с этим у них какие то косяки. Возле центра там на свежем асфальте уже маленькие трещины есть.

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

Рабочие устанавливают освещение

На сегодняшний день значительная часть работ уже выполнена. Верхний слой асфальта был уложен в срок, уже началась работа по укладке асфальта на тротуары. Трещин на готовых тротуарах, на которые обратил внимание Алексей я не обнаружил. По всей улице уже установлены столбы освещения. Рабочие монтируют свет, устанавливают новые знаки и современные светофоры.

-Почти везде уже сформировали тротуары, землю засыпали. Не знаю, как там собираются покрытие класть, мы делаем освещение на улице. На неделе доставили столбы от Боровой до перекрестка, сейчас сами светильники ставим. С двух сторон будут освещать и для пешеходов и проезжую часть. — рассказывает рабочий Леонид. — Поднажать надо будет. Все надеются, что в срок закончим. Хорошо, что люди с пониманием относятся.

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

Дорожники надеются успеть закончить работу к сроку

Выше по улице в сторону улицы Боровой все подготовлено к началу посадки новых деревьев. Несколько десятков небольших горшков с деревьями расставлены по длине Лунной в ожидании прихода рабочих. Кроме того, в рамках реконструкции дороги планируется переоборудовать остановку Лунная.

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

В планах — переоборудование остановки

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

На ул. Лунной стоят новые знаки и светофоры

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

Деревья подготовили к посадке

Светофорами и фонарями завершают реконструкцию ул. Лунной в Бердске

У перекрестка тротуары уже сформировали


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