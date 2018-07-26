Сердюков женился на Васильевой?

Директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков прокомментировал информацию о свадьбе с экс-чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой. «Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал он.
Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-министр обороны Анатолий Сердюков впервые прокомментировал сообщения о свадьбе с экс-начальницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.
14 июля телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «СтарХит» сообщил, что Сердюков и Васильева поженились. «Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» — написал он.
На вопрос РБК, соответствует ли данная информация действительности, Анатолий Сердюков заявил: «Я бы не хотел комментировать, потому, что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает».
Владимир Путин назначил Сердюкова министром обороны в феврале 2007 года. Через три месяца после назначения новый министр анонсировал масштабную программу перевооружения армии до 2015 года, а затем военную реформу.
В ноябре 2012 года Путин отправил Сердюкова в отставку на фоне скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис». Самым известным фигурантом этого дела стала член совета директоров «Оборонсервиса» Евгения Васильева.
Ее обвинили в мошенничестве с недвижимостью военного ведомства. Суд приговорил экс-чиновницу к пяти годам лишения свободы. Спустя 3,5 месяца после взятия под стражу в зале суда Васильева добилась условно-досрочного освобождения из колонии. Суд учел ее пребывание под домашним арестом в течение длительного времени.
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Он поступил как честный человек)))
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