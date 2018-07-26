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На одного пенсионера к 2030 году придется три работающих

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На одного пенсионера к 2030 году придется три работающих

Председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов назвал такую пропорцию оптимальной. Сейчас это соотношение «один к двум».

26.07.2018 Фото: Pixabay Один комментарий

На одного пенсионера к 2030 году придется три работающих

Соотношение работающих и пенсионеров к 2030 году составит 3:1 благодаря предлагаемым правительством изменениям в пенсионной системе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Если взять несколько десятилетий назад, 80-е годы, то соотношение лиц трудоспособного возраста (от 16 до 55 женщины и до 60 мужчины) к пенсионерам было 3,7:1, почти 4. В настоящее время это порядка 2:1. Если мы не меняем систему, то к 2030 году соотношение будет уменьшаться — 1,8, 1,7 и так далее. Если мы изменим возраст, то к 2030 году это соотношение будет опять приближаться к 3 — 3,1. Это оптимальное соотношение, когда трое работающих содержат одного пенсионера», — сообщил он.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, представляя законопроект об изменениях в пенсионной системе в Государственной думе 19 июля, отмечал, что растущая продолжительность жизни и увеличение числа людей пенсионного возраста привели к тому, что сегодня на одного пенсионера в России приходится только два работающих. В условиях солидарной пенсионной системы, когда выплаты нынешним пенсионерам производятся из страховых взносов будущих, это ставит под угрозу устойчивость всей конструкции.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Raven

    уменьшится количество пенсионеров или увеличится кол-во работающих? Или те которые должны бы были стать пенсионерами, но не ставшие ими увеличат соотношение? В общем закон сообщающихся сосудов

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