Дорогое сливочное масло более качественное и безопасное

Роскачество в ходе исследования выявило нарушения по жирности и влаге в недорогом сливочном масле. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Роскачество провело веерное исследование наиболее популярных марок традиционного сливочного масла жирностью 82,5%. В проверке приняли участие 74 популярные в нашей стране торговые марки из России и Белоруссии, в том числе 10 региональных марок. Специалисты исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности, в том числе сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов.

«О частом вопросе соотношения цены и качества стоит отметить, что самое дорогое масло в новом исследовании — 143 рубля в пересчете на 100 г, оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое (78,5 рубля за 100 г) — наоборот, имеет нарушения по жирности и влаге», — отметили эксперты.

Как пояснили в Роскачестве, в процессе производства масла вода отделяется от жира, но производитель может оставить в нем больше влаги, чем этого требует национальный стандарт. Это приводит к снижению содержания жира и, соответственно, уменьшает себестоимость масла. В то же время по результатам исследования все испытанные марки сливочного масла были признаны полностью безопасными. Бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов в новом исследовании выявлено не было.

Вкусно не значит дорого

Профессиональные аккредитованные эксперты Роскачества также провели так называемые сенсорные (органолептические) исследования вкуса всех марок масла.

Самым вкусным маслом по результатам органолептических испытаний стало масло стоимостью 87,2 рубля за 100 г, которое при этом является самым дешевым среди масел, полностью соответствующих требованиям по качеству. Следом за ним в рейтинге самого вкусного масла продукт за 88 рубля за 100 г, третье место занял продукт стоимостью 93,89 рубля за 100 г.

При этом эксперты советуют при выборе сливочного масла внимательно изучать температуру хранения на полке магазина — она не должна превышать +6 градусов. Большинство проверенных Роскачеством образцов соответствовали заявленному на этикетке составу и массе. Однако в шести случаях экспертами были выявлены содержащиеся в масле растительные жиры, четыре образца не соответствовали заявленной на упаковке массе. Проверка также показала, что 22 товара из исследованных 74 по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы.

Упаковка

Если говорить об упаковке, эксперты рекомендуют покупать масло в фольге — она обеспечивает лучшую сохраняемость, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления, отмечают в Роскачестве. Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется штафф — полупрозрачный желтый или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла.

Источник: ТАСС