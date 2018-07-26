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Вступил в силу обвинительный приговор по делу о халатности экс-начфина мэрии Бердска

Подсудимая Ирина Вагнер и ее защита просили оправдания. По выводам суда, чиновница передали ключи от электронной подписи, что позволилио похитить из бюджета около 7 млн рублей.

26.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Вступил в силу обвинительный приговор по делу о халатности экс начфина мэрии Бердска

Экс-начфин Ирина Вагнер не признает себя виновной

Приговор в отношении Ирины Вагнер, бывшего начальника управления финансов мэрии Бердска, оставлен без изменения, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин 26 июля.

Приговором от 23 апреля Бердского городского суда Ирина Вагнер осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства (условно), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В суде установлено, что Вагнер, являясь начальником управления финансов и налоговой политики администрации Бердска, незаконно передала ключевые носители электронной подписи ведущему специалисту муниципального учреждения ЦИМО Яне Ведяшкиной, не допущенной к ним.

В дальнейшем Вагнер, по выводам суда, не контролировала использование электронных ключей, что повлекло с 20 марта 2015-го по 9 августа 2016 года хищение 6,4 млн рублей из бюджета Бердска.

В апелляционных жалобах осуждённая Вагнер и её защитники просили приговор отменить, а Вагнер оправдать.

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 25 июля 2018 года доводы жалобы признаны необоснованными, а приговор в отношении осуждённой оставлен без изменения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Вагнер не признавала себя виновной, заявляя, что ключи от электронной подписи никому не передавала. Яна Ведяшкина, осужденная на 3 года и 4 месяца за хищение денег, дескать, брала ключ самостоятельно.

Между тем, идет суд по делу о растрате бюджетных средств в отношении экс-директор ЦИМО Анны Захаровой и еще трое сотрудников, подозреваемых в пособничестве, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По версии следствия, Захарова незаконно выписывала себе премии на общую сумму в 1 млн рублей. В отношении 33-летней и.о. директора ЦИМО Анны Захаровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Захарову уволили с должности и. о. директора ЦИМО и назначили ей домашний арест.

В конце июня 2018 года в бердский суд поступило уголовное дело в отношении Анны Захаровой. Выяснилось, что находясь на посту директора ЦИМО она незаконно, по версии обвинения, приняла на работу трех человек, и платила им за работу, которую они фактически не выполняли. Горбунов, Шапран и Кращук проходят как пособники по данному делу (ч. 3 ст. 160 УК РФ).


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    безобразия творятся в головах у этих (пушистых и мелких) ЧУДОВИЩ

    Thumb up 5 Thumb down 1

  2. Raven

    отскочила

    Thumb up 0 Thumb down 0

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