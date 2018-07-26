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Повторно судят обвиняемого в хищении 8,5 млн рублей экс-директора оборонного НЗИВа из Искитима

Валерий Петров, задержанный в декабре 2017 года, сейчас находится под подпиской о невыезде. Начало нового судебного процесса назначено на 2 августа.

26.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Тайга.инфо Нет комментариев

Повторно судят обвиняемого в хищении 8,5 млн рублей экс директора оборонного НЗИВа из Искитима

Бывшего директора НЗИВ Валерия Петрова обвиняют в растрате или присвоении чужого имущества в особо крупном размере

Уголовное дело о присвоении и растрате 8,5 млн рублей в отношении Валерия Петрова, бывшего директора оборонного Новосибирского завода искусственного волокна, находящегося в Искитиме, вернулось в суд. «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в Искитимском райсуде 26 июля, что дата первого заседания назначена на 2 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дело Петрова начнут рассматривать заново из-за процессуальных ошибок, которые. тем не менее, по словам прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрия Кондратьева, ущемило право подсудимого на защиту.

Ошибки в документах исправляли более месяца — с 14 мая. В июне материалы дела снова поступили в Искитимский районный суд, который 28 апреля вынес постановление о возврате прокурору дела, возбужденного в отношении Петрова. Как выяснилось, копия постановления о привлечении к уголовной ответственности у Валерия Петрова и аналогичный документ в деле различаются.

-Дело возвращали, поскольку при рассмотрении дела выявили существенное нарушение, которое не может быть устранены в судебном процессе. Был установлен факт того, что на руки подсудимого выдали вместо нормального экземпляра черновик, в котором в резулятивной части отсутствовало одно из слов — или присвоение, или растрата. Это является существенным нарушением — права на защиту, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Павлович.

После того, как вручили надлежащие материалы, дело снова направили в суд для рассмотрения по существу. Обвинение поддерживает областная прокуратура — то ведомство, которое утверждало обвинительное заключение и надзирало за следствием. Суть обвинения, по словам Кондратьева, осталась прежней. Валерий Петров по-прежнему находится под подпиской о невыезде.

В ходе расследования установлено, что в апреле 2015 года 60-летний генеральный директор и 64–летний главный инженер Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), расположенного в Искитиме, с целью хищения денежных средств заключили договор о ремонте четырех установок прессования на сумму более 8 млн рублей с 35-летним директором новосибирской фирмы. Позже, главный инженер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» Валерия Петрова задержали в декабре 2017 года. Спустя неделю на заводе появился новый директор — 33-летний москвич Рустам Исмайлов.


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