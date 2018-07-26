Зачем портить газоны в Микрорайоне рекламными гробами?

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Вот вроде начали делать Микрорайон. Прекрасно. Убрали позорные деревяшки, которые загораживали фонтан — рекламный щит такой стоял — двойной, видимо, от жадности. Слава богу, убрали. Теперь загадили газоны по Красной Сибири лайтбоксами. Неужели город имеет от них много дохода? Лайтбокс, который всунули перед пешеходным переходом около Гермеса, вообще мешает видимости. Случится там что — больше потерь будет. Весь центр Бердска как проститутка в рекламе, теперь уже Микрорайон хотят ушлые ипэшки и чиновники с ним загадить. Позор! Говорите 0 стиле, вбухиваете кучу бабла, а выглядит все это все-равно по-колхозному.