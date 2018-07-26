Образование+

У ВАШЕГО РЕБЕНКА СПОСОБНОСТИ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ, РАЗ ОН:

обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных

понятий, к обобщениям, умеет четко выразить словами чужую и

собственную мысль или наблюдение, причем нередко записывает их

не с целью похвастаться, а для себя;

любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги,

опережая сверстников на несколько лет, причем отдает предпочтение

этой, а не развлекательной литературе;

часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла

самых разнообразных событий;

с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов,

конструкций, схем, коллекций;

не унывает и не остывает к работе надолго, если его изобретение

или проект не поддержаны или осмеяны.