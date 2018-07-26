Образование+

Секции и кружки воспитывают самостоятельность
Базовой школьной программы для полноценного развития ребенка вряд ли будет достаточно. Чем больше творческих качеств вы поможете ему развить, чем шире будет кругозор и общение, тем выше станет его потенциал. От правильной организации дополнительного образования ребенка во многом зависит качество его будущего. Родителям необходимо со всей ответственностью подойти к выбору формы допобразования. В Бердске есть огромные возможности для получения детьми дополнительного образования: спортивного, художественного, музыкального, творческого. О достижениях и победах юных бердчан можно рассказывать часами. Ведь они становятся лучшими не только на уровне города и области, но и побеждают на российских и международных соревнованиях. Найти любую спортивную секцию, танцевальную школу и другое сейчас не составит труда. Главное, чтобы ребенку нравилось то, чем он занимается.
интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами, любит конструировать модели, приборы;
любит и умеет рисовать, видит чертежи и эскизы
механизмов;
сам докапывается до причин неисправностей и капризов
механизмов или аппаратуры, любит загадочные поломки или
сбои в работе механизмов;
интересуется специальной, даже взрослой
технической литературой;
может чинить испорченные приборы и механизмы,
использовать старые детали для создания.
любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда,
где можно послушать музыку, очень быстро и легко
отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается
в них, легко их запоминает;
поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает
в исполнение
много чувства и энергии, а также свое настроение;
сочиняет свои собственные мелодии;
научился или учится играть на каком-либо музыкальном
инструменте.
обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных
понятий, к обобщениям, умеет четко выразить словами чужую и
собственную мысль или наблюдение, причем нередко записывает их
не с целью похвастаться, а для себя;
любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги,
опережая сверстников на несколько лет, причем отдает предпочтение
этой, а не развлекательной литературе;
часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла
самых разнообразных событий;
с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов,
конструкций, схем, коллекций;
не унывает и не остывает к работе надолго, если его изобретение
или проект не поддержаны или осмеяны.
часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой,
жестами и движениями, стремится вызвать эмоциональные реакции у
других, когда с увлечением о чем-то рассказывает;
меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно
подражая человеку, о котором рассказывает;
с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится,
чтобы его зрителями были взрослые;
с удивляющей вас легкостью передразнивает чьи-то привычки,
позы, выражения;
пластичен и открыт всему новому;
любит и понимает значение красивой или характерной одежды.
Бердск по праву называется спортивным городом. В его секциях занимаются около 2400 юных бердчан. Некоторые имена бердских спортсменов известны всему миру. Каждый год в городе появляются все новые и новые чемпионы. Спортивные секции всегда рады влить в свои ряды новые силы, уверяет начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина. Но родители должны знать, что каждый вид спорта имеет свои особенности. Гимнастикой можно заниматься с 5 лет, а тяжелой атлетикой только с 12. Если вы хотите записать своего ребенка в какую-то секцию, поинтересуйтесь, с какого возраста можно ее посещать.
Четыре спортивные детско-юношеские школы гостеприимно распахивают двери юным бердчанам. В «Авангарде» тренируют велосипедистов, волейболистов, легкоатлетов, гимнасток, баскетболисток, бадминтонистов. А еще здесь занимаются пауэрлифтингом. Школа «Восток» развивает лыжные гонки и биатлон. В школе «Бердск» можно заниматься футболом, хоккеем, настольным теннисом, плаванием, фигурным катанием, тяжелой атлетикой. Четвертая школа скоро получит название «Олимп». Здесь представлены такие виды спорта, как вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, мужской баскетбол. Во всех представленных школах занятия для детей бесплатные.
Если вы хотите определить ребенка в секцию, необходимо собрать пакет документов. В него входит заявление родителей, копия свидетельства о рождении и справка от педиатра, что ребенок может посещать спортивную школу. Ни для кого не секрет, что занятия спортом приносят ребенку силу, здоровье, выносливость и самостоятельность. Родителям нужно как можно раньше привести ребенка в спортивную секцию, оторвать его от телефона и компьютера, советует Светлана Васильевна. Первый год детям будет и самим интересно. А вот когда пойдут нагрузки, папам и мамам нужно убедить детей, что занятия спортом очень важны для них. Чтобы добиться результатов, нужна самодисциплина. Если дети не определились, каким видом спорта они хотят заняться, можно прийти на пробные тренировки. Это не возбраняется. К тому же, тренерский состав настроен, чтобы дети занимались тем, что у них лучше получается. Бывает так, родители занимались борьбой, хотят, чтобы и сын пошел по их стопам. А он не проявляет способностей в этом направлении, зато у него хорошие задатки для занятия легкой атлетикой.
Художественная школа ждет к себе на учебу творчески одаренных детей. Заниматься здесь можно с 3 лет.
Школа реализует две программы: по живописи и изобразительному искусству. Но на самом деле дети здесь могут научиться и еще очень многому, уверяет директор «Весны» Татьяна Юдинцева. Рисовать, лепить, вышивать, вырезать и тому подобное. Ежегодно воспитанники школы становятся победителями городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. И стипендиатами различного уровня: мэра Бердска, губернатора Новосибирской области, президента РФ. В «Весне» работает студия мультипликации «Дом» под руководством Геннадия Домашонкина. Здесь дети сами становятся авторами мультиков. И эти мультфильмы высоко оценивает жюри всероссийских и международных конкурсов. В «Весне» работают студии авторской куклы, дизайна, ручной работы, по живописи маслом, батика.
Если вы заметили, что у ваших детей есть способности к языкам, предложите им изучать их углубленно. Вы можете записаться на занятия в языковую школу. Дополнительные занятия по изучению иностранного языка не только помогут ребенку постигать школьную программу, но и пригодятся во взрослой жизни. В современном мире без знания английского или другого иностранного языка не обойтись — это необходимо в поисках хорошей работы, для карьеры и путешествий по миру.
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