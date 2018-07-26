Подозревают энцефалит у укушенных клещом 10-летней девочки и взрослого в Бердске

На этот год в Бердске установлено два случая подозрений на клещевой энцефалит. Клещи, снятые с жителей были проверены в лаборатории и дали положительный результат на оценке присутствия вируса в теле насекомых. По словам главного эксперта бердского отдела Роспотребнадзора Надежды Ивановы, мужчине, пострадавшему от укуса, уже утвержден диагноз клещевого энцефалита. Успела ли перенять вирусную инфекцию девочка всё ещё уточняется.

Роспотребнадзор по Новосибирской области опубликовал на своём сайте материал «Об эпидемическом сезоне по клещевому вирусному энцефалиту и мерах профилактики», в нём приведены данные о количествах обратившихся и зарегистрированных случаях укуса в регионах области, а также приведены общие рекомендации по мерам предосторожности.

— На 23.07.2018 г. зарегистрировано 13102 обращения жителей с покусами клещами, что на 30,53 % меньше аналогичного периода (АППГ 2017 – 18859 сл.) Наибольшее число обращений жителей на покусы клещами зарегистрировано на 8 территориях области: Искитимский район 799 сл., г. Бердск 996 сл., Тогучинский район 512 сл., Ордынский район 438 сл., Мошковский район 459 сл., Маслянинский район 305 сл., Сузунский район 186 сл., Черепановский район 195сл., — говорится на сайте.

— На 25 июля 2018 года зарегистрировано 1075 обращений по поводу покусов и наползаний клещей. Из них 249 детей. На этот же период прошлого года зарегистрировано 1477 обращений, что намного больше, чем в этом году. Из них 256 детей. За прошедшую неделю (18.07-25.07) зарегистрировано 11 обращений. В Бердске с укусами было всего два обращения: по улице Первомайская и в садовом обществе «Родник». Остальные случаи у нас привозные: Сузунский район, Коченевский район, Маслянино, Искитимский район, Алтайский край. На пунктах серопрофилактики пострадавшим вводится иммуноглобулин. Клещи у нас тоже проходят обследование. Обследовано пока 7 клещей, положительных у нас выявлено один вирус клещевого энцефалита и два положительных на клещевой боррелиоз. Это не значит, что пострадавшие сразу же заболеют вирусом, но риск такой есть. В таких случаях им немедленно назначается профлечение, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова.

Роспотребнадзор также предупреждает всех жителей области, что заражение клещевым энцефалитом может произойти в результате втирания в кожу со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции. КВЭ может находиться в молоке парнокопытных в период массового нападения клещей, поэтому следует употреблять продукты животного происхождения только после кипячения. Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу.

— Сезон клещей продолжается, он будет у нас ещё до осени. Нужно быть очень осторожными. Применять репелленты, если выходите на природу, надевать соответствующую одежду. Также следует осматривать животных и цветы принесённые с дачи по возвращению домой. Потому что с этим всем можно занести клеща, — говорит Надежда Владимировна.

Фото: Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.