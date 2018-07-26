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Выплачивать пособие на детей до семи лет хотят в России

26 июля Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о выплате ежемесячного пособия в размере трех тысяч рублей за ребенка, которому не нашлось места в яслях или детском саду.

26.07.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Выплачивать пособие на детей до семи лет хотят в России

В последние годы в России были построены новые детские сады более чем на миллион мест

Сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о выплате ежемесячного пособия в размере трех тысяч рублей за ребенка, которому не нашлось места в яслях или детском саду. Выплачивать эти деньги родителям предлагается до достижения ребенком семилетнего возраста.

Депутаты напоминают, что в последние годы в России были построены новые детские сады более чем на миллион мест. Таким образом доступность дошкольного образования сейчас составляет почти 99 процентов. Однако все эти садики рассчитаны на детей от трех лет. А вот ясельных групп для малышей от 1,5 до трех лет не хватает.

Эта проблема возникла после бума рождаемости, который отмечался в 2008 — 2013 годах. Власти регионов в первую очередь стали строить дошкольные учреждения для детей от трех лет, потому что при достижении ребенком этого возраста мама уже обязана выйти на работу. Но многие женщины хотят работать, не дожидаясь официального окончания декрета. Ведь пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов от зарплаты мать получает до достижения ребенком полутора лет.

Как поясняет заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алла Макаренцева, денежная компенсация вместо детского сада не ноу-хау. «В период острого дефицита мест в дошкольных учреждениях власти ряда регионов вводили подобные меры и выплачивали мамам деньги до достижения ребенком семи лет», — поясняет эксперт.

Источник: РГ


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