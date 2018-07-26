Пойманного питона между этажами дома в Новосибирске перепутали с гадюкой

26 июля в 01:45 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, что в подъезде её дома между этажами находится змея. Происшествие произошло в Заельцовском районе города на улице Д. Ковальчук. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели действительно обнаружили змею, поймали её и посадили в стеклянную банку, которую им дала вызвавшая их женщина. После чего змея (вероятнее всего ядовитая гадюка) была вывезена на базу МАСС на передержку.

Сегодня утром спасатели пытаются договориться с Центром реабилитации диких животных о передаче им своей находки.

В 12-10 Животное передано в Центр реабилитации, оказалось что это ковровый австралийский питон.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Напомним, что ежегодно жители Бердска тоже ловят в черте города гадюк.