В больницу из-за голодовки попали девять горняков в Забайкалье

Шахтёры Дарасунского рудника объявили голодовку из-за задержки зарплаты
Девять участников голодовки на золотодобывающем предприятии ООО «Дарасунский рудник» (Забайкальский край) доставлены в районную больницу из-за проблем с давлением, сообщил в четверг «Интерфаксу» горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.
«Они доставлены в больницу, у одних давление опустилось до 110, у других поднялось до 160, в акции протеста продолжают участвовать 83 горняка, всего поддержали голодовку 92 человека», — сказал собеседник агентства.
По его словам, руководитель предприятия Евгений Рогалев уехал в Читу, где встретится с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.
Горняки намерены продолжать голодовку и добиваться погашения долгов по заработной плате.
В свою очередь, пресс-служба регионального минздрава сообщает, что за первые сутки забастовки состояние людей было удовлетворительным. В четверг, после очередного медосмотра на предприятии, девять человек были доставлены в участковую больницу для более тщательного осмотра и принятии решения об их возможной госпитализации.
«Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления», — отмечается в сообщении.
Осмотр шахтеров, объявивших голодовку, проводится два раза в сутки фельдшером участковой больницы поселка Вершино-Дарасунский.
Ранее сообщалось, что горняки ООО «Дарасунский рудник» объявили голодовку, требуя погашения зарплаты.
По состоянию на 24 июля 2018 года задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн руб.
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