Исторический момент: Впервые за 30 лет строят школу в Бердске

Началось строительство долгожданных школы и детского сада в микрорайоне Южном Бердска. «Бердский строительный трест», который выступает подрядчиком, 26 июля готовит площадку под стройку на участке площадью 1,3 гектара. Строители уже привезли вагончик для рабочих.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник участка БСТ Дмитрий Пичугин, сейчас идет разметка территории и очистка будущей стройплощадки:

-Мы втыкаем колышки в землю, срезаем верхний слой грунта, который будет храниться на участке, предназначенном под строительство. Завтра (27 июля — прим. ред.) вобьем первую сваю.

По словам Дмитрия Михайловича, планируется становить забор вокруг строительной площадки и усилить охрану.

Мэра Бердска Евгений Шестернин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» назвал начало строительства «историческим».

-Я счастлив тому, что наступил поистине исторический момент — жители Южного микрорайона так долго ждали детский сад и школу. Они получат образовательные учреждения в установленные сроки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич во время инспекции стройплощадки в четверг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», школу и детсад в Южном микрорайоне построят за 700 млн рублей. Это будут типовые проекты, которые министерство строительства Новосибирской области одобрило еще в прошлом году. Новая школа в Южном вместит в себя 1100 учеников Бердска, что позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне. Детсад рассчитан на 220 мест.

На создание проектно-сметной документации по строительству школы и сада городской бюджет Бердска потратил 1,3 млн рублей. В целом строительные работы должны закончится до 20 декабря 2020 года, но садик, на который выделено 187 млн рублей, построят до 1 декабря 2019 года.

Момент для Бердска действительно исторический. Последнюю школу в городе открыли ровно 30 лет назад. 1 сентября 1988 года открыла двери школа №13 в Микрорайоне. С тех пор население Бердска увеличилось почти в двое, и учебных заведений в городе катастрофически не хватает. Буквально некуда девать первоклашек. Практически все бердские школы учатся в две смены. Строительство школы-сада в Южном позволит не только разгрузить микрорайоновские школы, но и снять остроту проблемы с дефицитом мест в детских садах.

Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по плану главы города, рядом с образовательным комплексом появится стадион, что позволит сформировать в Южном микрорайоне некое социальное пространство для повышения качества жизни «южан».