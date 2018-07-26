Исторический момент: Впервые за 30 лет строят школу в Бердске

Начальник Участка БСТ Дмитрий Пичугин обещает «безвылазно» быть на стройке
Началось строительство долгожданных школы и детского сада в микрорайоне Южном Бердска. «Бердский строительный трест», который выступает подрядчиком, 26 июля готовит площадку под стройку на участке площадью 1,3 гектара. Строители уже привезли вагончик для рабочих.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник участка БСТ Дмитрий Пичугин, сейчас идет разметка территории и очистка будущей стройплощадки:
-Мы втыкаем колышки в землю, срезаем верхний слой грунта, который будет храниться на участке, предназначенном под строительство. Завтра (27 июля — прим. ред.) вобьем первую сваю.
По словам Дмитрия Михайловича, планируется становить забор вокруг строительной площадки и усилить охрану.
Мэра Бердска Евгений Шестернин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» назвал начало строительства «историческим».
-Я счастлив тому, что наступил поистине исторический момент — жители Южного микрорайона так долго ждали детский сад и школу. Они получат образовательные учреждения в установленные сроки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич во время инспекции стройплощадки в четверг.
Глава Бердска Евгений Шестернин и начальник участка БСТ Дмитрий Пичугин изучают проект школы-сада
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», школу и детсад в Южном микрорайоне построят за 700 млн рублей. Это будут типовые проекты, которые министерство строительства Новосибирской области одобрило еще в прошлом году. Новая школа в Южном вместит в себя 1100 учеников Бердска, что позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне. Детсад рассчитан на 220 мест.
На создание проектно-сметной документации по строительству школы и сада городской бюджет Бердска потратил 1,3 млн рублей. В целом строительные работы должны закончится до 20 декабря 2020 года, но садик, на который выделено 187 млн рублей, построят до 1 декабря 2019 года.
Момент для Бердска действительно исторический. Последнюю школу в городе открыли ровно 30 лет назад. 1 сентября 1988 года открыла двери школа №13 в Микрорайоне. С тех пор население Бердска увеличилось почти в двое, и учебных заведений в городе катастрофически не хватает. Буквально некуда девать первоклашек. Практически все бердские школы учатся в две смены. Строительство школы-сада в Южном позволит не только разгрузить микрорайоновские школы, но и снять остроту проблемы с дефицитом мест в детских садах.
Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по плану главы города, рядом с образовательным комплексом появится стадион, что позволит сформировать в Южном микрорайоне некое социальное пространство для повышения качества жизни «южан».
Будущую стройплощадку убирают от многолетнего мусора
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А может последнюю школу открыли в Бердске 30 лет назад в 1988 году, №13
совершенно верно, спасибо — исправили. модератор
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А как же школа 14.
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была отделена от другого здания
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Судя по фото с колышком школа будет где-то на окраине Южного, в полях. На 1200 мест……
Наберется учеников для заполнения с Южного и т.д.??? Или туда перераспределят детей школ Микрорайона???
Последние десятилетия высотками застраивались: Красная Сибирь, Лунная, Космическая, Павлова. Там основная масса детей дошкольного и школьного возраста. Там нужно строить школу 1000+ учеников.
А на Южном поменьше — пропорционально количеству потенциальных учеников. Ведь не должен ученик (например микрорайона Космический), видя через дорогу школу №5, добираться несколько километров до школы в Южном.
А, да, запамятовал, земли для школы то в Микрорайоне не осталось. Все застроили многоэтажками со школьниками и дошколятами. Да так увлеклись, что про школы и забыли.
А теперь школы Микрорайона учатся в три смены — тупо не хватает кабинетов для всех классов.
Новая школа это хорошо, хот что-то. А про положение со школами в Микрорайоне: «Поздно пить Боржоми……».
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вообще не на окраине… по Рогачева
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«1 сентября 1988 года открыла двери школа №13 в Микрорайоне. С тех пор население Бердска увеличилось почти в двое«
Откуда такое утверждение? Согласно всесоюзной переписи населения 1989г в Бердске жило без малого 80 тысяч.
Сейчас, по оценкам, 103 тысячи. Всего на четверть увеличилось, а не вдвое.
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Если бы не настойчивость жителей и не поддержка области никогда бы дождались бы уже пора старые капитально ремонтировать возьмите школу9 там тоже учится много детей в 2 смены самая старая в городе но никто палец о палец не ударил хотя еще пару лет назад когда обвалился потолок обещали капитально отремонтировать либо снести и построить новою только обещания и больше ничего от мэра
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С тех пор население Бердска увеличилось почти в двое
Мало того, в статье забыли указать, что это удвоившееся, начиная именно с перестройки и по настоящее время, население, в 2018 году по какому-то волшебству стало жить «почти» в 2 раза дольше.
Нас в Бердске уже 160 тысяч и жить мы собираемся до 120 лет, как наши министры советовали.
Будем ждать, когда город наградят Шнобелевской премией.
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