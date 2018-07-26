Повышение пенсионного возраста и НДС резко раскритиковал глава минпрома Новосибирской области

На встрече с предпринимателями 25 июля врио министра промышленности и торговли Новосибирской области Николай Симонов высказал личную точку зрения по вопросу пенсионной реформы и повышения НДС.

По мнению Симонова, представители правительства России, инициировавшие законопроекты о росте пенсионного возраста, «не там ищут доходы для пенсии».

Основной проблемой Симонов назвал «серую» занятость, когда десятки миллионов людей не платят в пенсионный фонд отчисления, а потом получают пенсии, пусть и небольшие по сумме.

«Средства ищут среди работающих, а у нас порядка 15-20 млн человек не заняты официально. Государству надо срочно сделать так, чтобы они зарегистрировались и платили в пенсионный фонд хотя бы копейки», — сообщил министр.

Эту категорию Симонов назвал «обузой, которая висит на пенсионной системе России» и сообщил, что, раз эта проблема в государстве не решена, «надо искать другие пути».

По поводу повышения НДС Симонов сообщил, что понимает последствия этого шага для роста цен: «С точки зрения роста стоимости товаров, услуг ничего хорошего в этом нет». Министр пояснил, что по его мнению, правительство ищет средства на выполнение новых указов президента.

Источник: РБК