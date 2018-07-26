КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю в Центре 8-913-919-1272 Евгения
Продам 1-ю в Центре 8-913-919-1272 Евгения
продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам комнату! 8913-783-06-75 Галина Вавильевна
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Торговля в Бердске: оборот 20 млрд рублей в год

Декларацию о непризнании Крыма российским подписал госсекретарь США

Повышение пенсионного возраста и НДС резко раскритиковал глава минпрома Новосибирской области

Подозревают энцефалит у укушенных клещом 10-летней девочки и взрослого в Бердске

Выплачивать пособие на детей до семи лет хотят в России

В больницу из-за голодовки попали девять горняков в Забайкалье

Общественники инспектируют благоустройство дворов в Бердске по программе «Комфортная среда»

Исторический момент: Впервые за 30 лет строят школу в Бердске

Пойманного питона между этажами дома в Новосибирске перепутали с гадюкой

Зверски убивших котенка живодерок поставили на учет в Алтайском крае

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Повышение пенсионного возраста и НДС резко раскритиковал глава минпрома Новосибирской области

По мнению Николая Симонова, правительство России, инициировавшее законопроекты о пенсионной реформе, «не там ищут доходы для пенсии».

26.07.2018 Фото: РБК Новосибирск Один комментарий

Повышение пенсионного возраста и НДС резко раскритиковал глава минпрома Новосибирской области

На встрече с предпринимателями 25 июля врио министра промышленности и торговли Новосибирской области Николай Симонов высказал личную точку зрения по вопросу пенсионной реформы и повышения НДС.

По мнению Симонова, представители правительства России, инициировавшие законопроекты о росте пенсионного возраста, «не там ищут доходы для пенсии».

Основной проблемой Симонов назвал «серую» занятость, когда десятки миллионов людей не платят в пенсионный фонд отчисления, а потом получают пенсии, пусть и небольшие по сумме.

«Средства ищут среди работающих, а у нас порядка 15-20 млн человек не заняты официально. Государству надо срочно сделать так, чтобы они зарегистрировались и платили в пенсионный фонд хотя бы копейки», — сообщил министр.

Эту категорию Симонов назвал «обузой, которая висит на пенсионной системе России» и сообщил, что, раз эта проблема в государстве не решена, «надо искать другие пути».

По поводу повышения НДС Симонов сообщил, что понимает последствия этого шага для роста цен: «С точки зрения роста стоимости товаров, услуг ничего хорошего в этом нет». Министр пояснил, что по его мнению, правительство ищет средства на выполнение новых указов президента.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Торговля в Бердске: оборот 20 млрд рублей в год Зачем портить газоны в Микрорайоне рекламными гробами? Декларацию о непризнании Крыма российским подписал госсекретарь США

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «у нас порядка 15-20 млн человек не заняты официально. Государству надо срочно сделать так, чтобы они зарегистрировались и платили в пенсионный фонд хотя бы копейки»

    А государство так и делает, увеличивая возраст для этой категории до 70 лет. Сами побегут регистрироваться =)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика