Повышение пенсионного возраста и НДС резко раскритиковал глава минпрома Новосибирской области

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«у нас порядка 15-20 млн человек не заняты официально. Государству надо срочно сделать так, чтобы они зарегистрировались и платили в пенсионный фонд хотя бы копейки»
А государство так и делает, увеличивая возраст для этой категории до 70 лет. Сами побегут регистрироваться
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