Декларацию о непризнании Крыма российским подписал госсекретарь США

Американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации, опубликован за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

В документе отмечается, что, «подобно тому, как поступили в случае с «Декларацией Уэллеса», США подтверждают свою политику отказа признать притязания Кремля на суверенитет над территорией», которая, по утверждению Вашингтона, якобы «была захвачена силой в нарушение международного права».

Помпео имел в виду принятое в июле 1940 года американской стороной заявление, подписанное и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом. В этом документе Вашингтон отказался признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии.

«США призывают Россию уважать принципы, которых Москва, как она давно заявляет, придерживается», — заявил в документе шеф американской дипломатии.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Позиция администрации Трампа

Между тем, как сообщил ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, Трамп заявил на июньском саммите Группы семи в Канаде, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

Трамп также задался вопросом, почему лидеры «семерки» находятся на стороне Украины. По утверждению источников BuzzFeed, Трамп добавил, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны в шутку, или они являлись признаком резкого изменения внешнеполитического курса США.

Кроме того, вскоре после прихода к власти администрация Трампа фактически публично допускала возможность урегулирования с Россией разногласий вокруг Крыма и без передачи полуострова Украине.

В январе 2017 года Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в Сенате, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря США, сигнализировал о готовности администрации Трампа признать воссоединение Крыма с Россией в том случае, если положение вокруг полуострова будет урегулировано устраивающим Украину образом. «Единственным способом, посредством которого это (признание — прим. ТАСС) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ», — говорил Тиллерсон.

Источник: ТАСС