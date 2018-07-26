Зверски убивших котенка живодерок поставили на учет в Алтайском крае

В Алтайском крае полицейские поставили на профилактический учет девочек, которые жестоко убили котенка и сняли это на видео, пишет Алтапресс.

Во время проверки установили личности девочек. Подросткам 14 и 15 лет. В суд направили материал о необходимости помещения девочек в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, на родителей подростков также составили административный протокол.

Ольга Казанцева, врио уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка, рассказала, что проведет работу с подростками.

Напомним, видео с жестоким убийством котенка выложили в интернете 23 июля. На кадрах видно, что одна из подростков рубит животное топором, а вторая снимает все на камеру.

На сайте Change.org опубликовали петицию с требованием наказать девушек. Сейчас ее подписали больше 75 тысяч человек.

Отец девочек, глава Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктор Штраух, попросил прощения у всех, кто посмотрел этот жестокое видео.

Шокирующее видео, снятое в Алтайском крае, обсуждает вся страна. На записи девушка-подросток расчленяет котенка. Личность живодерки быстро установили — ею оказалась дочь главы села Михайловка Виктора Штрауха. Мать школьницы заявила, что животное было больным, поэтому девочка якобы хотела избавить его от страданий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако на кадрах картина совсем иная: экзекуцию она проводит со смехом и при поддержке сестры.