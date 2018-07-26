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Общественники инспектируют благоустройство дворов в Бердске по программе «Комфортная среда»

Вице-мэр положительно оценил результаты, но порекомендовал бдить старшим по домам. Работы завершат к 10 августа.

26.07.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Один комментарий

Общественники инспектируют благоустройство дворов в Бердске по программе Комфортная среда

Во дворе дома на ул. Горького

25 июля замглавы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Бердска Владимир Захаров с представителями городской Общественной палаты провели традиционный объезд города и ознакомились с ходом работ по благоустройству дворовых территорий, попавших в федеральную приоритетную программу «Формирование комфортной городской среды».

Первой остановкой во время объезда стал двор дома №2 по ул. Лунной. Здесь практически завершены работы по укладке нового асфальта, организованы парковочные места и тротуары, детская площадка готова к установке малых форм.

Владимир Николаевич в целом положительно оценил результаты выполненных работ, однако поручил старшей по дому усилить работу с управляющей компанией для продолжения благоустройства ремонтируемого двора. Речь, прежде всего, идет о демонтаже старой детской площадки, сообщили в пресс-центре мэрии.

В микрорайоне Северном у дома №20 участники объезда обсудили ремонт двора по программе «Комфортная среда». Здесь уже приступили к асфальтированию. Местные жители рассказали, что ремонтом они довольны, а также выразили благодарность руководителям города и подрядчику.

Затем участники объезда переместились на ул. Ленина, 37. Здесь проинспектировали оконченные работы: асфальтирование проездных путей и обустройство парковочных мест.

Во дворе дома № 4 по ул. Горького работы в самом разгаре – ведется асфальтирование проездов, тротуаров, обустройство детской площадки.

Самая масштабная строительная площадка развернулась между домами №50А по ул. Вокзальной и №1 по ул. Горького, где уже почти закончены демонтажные работы, параллельно активно ведется подготовка проездов, парковочных карманов и тротуаров к асфальтированию.

Окончание всех работ намечено на 10 августа, подрядчики обещают уложиться в установленный срок.


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(1) Комментарий

  1. Николай

    В вооружёных силах СССР был хороший опыт создавать образец, потом собирали руководителей на базе идеально сделанной работы согласно руководящим документам, поводили методическое занятие, где обьясняли критерии оценки, на что обратить внимание. Этот опыт руководство города могло бы взять на вооружение!
    Хотелась , чтобы Захаров , Шестерин ответили на вопрос: » Есть ли в Бердске идеально созданая «комфортная среда» ? На каком квартале она находится?!»
    Общественики, жители хотели бы видеть понимание у мэра этого вопроса!
    Ведь часто общественики проверяют «то не зная что» !
    Исходя из моего опыта, отмечаю ,что таким образцом мог бы стать кв.11, если там кое-что доделать и обновить.

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