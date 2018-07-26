Общественники инспектируют благоустройство дворов в Бердске по программе «Комфортная среда»

25 июля замглавы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Бердска Владимир Захаров с представителями городской Общественной палаты провели традиционный объезд города и ознакомились с ходом работ по благоустройству дворовых территорий, попавших в федеральную приоритетную программу «Формирование комфортной городской среды».

Первой остановкой во время объезда стал двор дома №2 по ул. Лунной. Здесь практически завершены работы по укладке нового асфальта, организованы парковочные места и тротуары, детская площадка готова к установке малых форм.

Владимир Николаевич в целом положительно оценил результаты выполненных работ, однако поручил старшей по дому усилить работу с управляющей компанией для продолжения благоустройства ремонтируемого двора. Речь, прежде всего, идет о демонтаже старой детской площадки, сообщили в пресс-центре мэрии.

В микрорайоне Северном у дома №20 участники объезда обсудили ремонт двора по программе «Комфортная среда». Здесь уже приступили к асфальтированию. Местные жители рассказали, что ремонтом они довольны, а также выразили благодарность руководителям города и подрядчику.

Затем участники объезда переместились на ул. Ленина, 37. Здесь проинспектировали оконченные работы: асфальтирование проездных путей и обустройство парковочных мест.

Во дворе дома № 4 по ул. Горького работы в самом разгаре – ведется асфальтирование проездов, тротуаров, обустройство детской площадки.

Самая масштабная строительная площадка развернулась между домами №50А по ул. Вокзальной и №1 по ул. Горького, где уже почти закончены демонтажные работы, параллельно активно ведется подготовка проездов, парковочных карманов и тротуаров к асфальтированию.

Окончание всех работ намечено на 10 августа, подрядчики обещают уложиться в установленный срок.