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Опасные для жизни и автомобилей деревья не убирают коммунальщики Бердска

Директор УК «Жилкомсервис» неоднократно, но безрезультатно сообщал об аварийных деревьях, готовых рухнуть. Вице-мэр порекомендовал огородить опасный участок.

26.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" Нет комментариев

Опасные для жизни и автомобилей деревья не убирают коммунальщики Бердска

Опасные для жизни деревья на Рогачева 20а не убирают коммунальщики Бердска

На заседании жилищников и коммунальщиков в мэрии Бердска 25 июля директор УК «Жилкомсервис» Андрей Гусев обратил внимание коллег на проблему, связанную с аварийными деревьями. По его наблюдениям, такие деревья, растущие на муниципальной земле, «долго ждут».

— Хотелось бы вопрос поднять по демонтажу деревьев на муниципальной земле. Около дома по адресу: ул. Рогачева, 20А есть две березы, стоят они на муниципальной земле. Деревья аварийные, на склоне лет, уже падают. Под этими березами местные жители ставят свои машины. Пока что, к счастью, никого не прибило, — констатировал Гусев.

Он также сообщил, что неоднократно обращался в управление ЖКХ по этой проблеме и неизменно получал ответ «в плане».

— Это может плохо кончиться, причем не для управляющей компании, — подытожил Андрей Борисович.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал, что с озвученной проблемой разберутся в скором времени. А пока, во избежание несчастных случаев, предложил огородить опасный участок предупреждающей лентой.


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