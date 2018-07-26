Опасные для жизни и автомобилей деревья не убирают коммунальщики Бердска

На заседании жилищников и коммунальщиков в мэрии Бердска 25 июля директор УК «Жилкомсервис» Андрей Гусев обратил внимание коллег на проблему, связанную с аварийными деревьями. По его наблюдениям, такие деревья, растущие на муниципальной земле, «долго ждут».

— Хотелось бы вопрос поднять по демонтажу деревьев на муниципальной земле. Около дома по адресу: ул. Рогачева, 20А есть две березы, стоят они на муниципальной земле. Деревья аварийные, на склоне лет, уже падают. Под этими березами местные жители ставят свои машины. Пока что, к счастью, никого не прибило, — констатировал Гусев.

Он также сообщил, что неоднократно обращался в управление ЖКХ по этой проблеме и неизменно получал ответ «в плане».

— Это может плохо кончиться, причем не для управляющей компании, — подытожил Андрей Борисович.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал, что с озвученной проблемой разберутся в скором времени. А пока, во избежание несчастных случаев, предложил огородить опасный участок предупреждающей лентой.