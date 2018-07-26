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Из-за советской канализации топили подвал жилого дома фекалии детсада в Бердске

Причиной подпора стали бетонные блоки построенной еще во времена СССР канализации. Коммунальщики ликвидировали аварию.

26.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" 2 коммент.

Из за советской канализации топили подвал жилого дома фекалии детсада в Бердске

Больше не топит подвал жилого дома канализация детского сада в Бердске

25 июля сотрудники Комбината бытовых услуг убрали засор канализации у детского сада «Красная шапочка» в Бердске. Напомним, 13 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что из-за этого засора канализационные стоки затапливают подвал жилого дома №18 по улице Вокзальной.

Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что причиной засора канализации стали крупные обломки бетонных блоков.

— Еще в советские времена закапывали построенную канализацию грунтом, в котором было большое количество крупных бетонных блоков. Один из таких блоков продавил керамическую трубу. Уже раскопали весь проблемный участок, порядка 3 метров. Сегодня же все исправим и обратно закопаем, — сказал Александр Алексеенко.

По его словам, никаких серьезных работ по восстановлению не предвидится, потому что ни малых форм, ни детских площадок сотрудники КБУ при работе не затронули.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Нашли на кого спереть на СССР а то что все коммуникации в советские времена а ими до сих пор пользоются только нагрузка увеличилась а нового ничего не делается вот поэтому и топит весь город и дороги проваливаются и ни кому до этого нет дела ждут очередного катаклизма

    Thumb up 12 Thumb down 4

  2. Вася

    Проклятые совки! Дотянулись и тут! :-D :-D :-D

    Thumb up 7 Thumb down 3

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