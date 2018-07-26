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Коммунисты Бердска: прав товарищ Зюганов, закон о пенсионной реформе — «людоедский»!

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Коммунисты Бердска: прав товарищ Зюганов, закон о пенсионной реформе — «людоедский»!

Второй пикет КПРФ против пенсионной реформы пройдет в Бердске 27 июля с 12:00 до 13:30, на площадке возле памятника Ленину.

26.07.2018 Автор: Татьяна Назарова Фото: Курьер.Среда.Бердск 28 коммент.

Коммунисты Бердска: прав товарищ Зюганов, закон о пенсионной реформе людоедский!

Главный лозунг коммунистической партии против пенсионной реформы

Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал немалый резонанс среди населения страны, в том числе, и среди жителей нашего города. Представители коммунистической партии в Бердске согласовали уже второй по счёту митинг против «людоедской реформы». Пикет состоится в эту пятницу, 27 июля с 12:00 до 13:30, на площадке возле памятника Ленину.

— КПРФ в сегодняшнем варианте насчитывает всего лишь 60 человек, как правило, вокруг нас актив. Я затрудняюсь даже пересчитать всех, потому что люди приходят, иногда остаются, но чаще всего растворяются в общей массе. Таких за год проходит не меньше ста человек. По поводу новшества, которое сейчас правительство выдвигает… Ну, ещё не было у Госдумы возможности отвертеться. То, что выкатывает правительство, они всегда проводят. Если не с первого раза, то потом. Может быть, даже пойдут на уступки. Может быть, женщины у нас пойдут с 62 лет, а не с 63, и это удовлетворит всех сразу. Тех, кто там сидит, а не женщин, конечно, — рассуждает лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

По словам Бессонова, товарищ Зюганов не стесняется в выражениях, прямо называет закон этот, вернее законопроект пока, людоедским. Поскольку он лишает возможности трудиться на законных основаниях людей, которые ещё способны к этому, и в то же время, оставляет за чертой бедности, и даже ниже опускает тех, кто уже не может трудиться. А прожить на эту пенсию, как вам известно, они не могут. Когда она там подрастёт — пройдут годы и года.

Пикет — это такое мероприятие, которое не предполагает какой-то завышенной численности участников, рассуждает он. Эта численность должна оговариваться в нашем уведомлении, которое мы отсылаем в местную администрацию. В прошлый раз мы на 15 человек рассчитывали, и в этот раз та же заявка. Эти люди будут просто стоять и держать, во-первых, наши знамёна, а во-вторых, наши лозунги. Главный лозунг: коммунисты Бердска против пенсионной реформы, против повышения возраста выхода на пенсию.

— Конечно, как говорят все из наших: где же народ? Почему он сам не идёт? Всё так же ждут, как большевики власть возьмут? Нет, 17-ый год не повторяется. Пока весь народ каким-то образом не выразит своё мнение, увы, правительство будет продолжать то, что оно делает, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь местного отделения КПРФ Сергей Бессонов.


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(28) Комментариев

  1. Gurs

    Только на этом пикете надеяться на массовость из старушек не приходится. Надо отрывать задницы от диванов нам — 40-50ти летним!

    Thumb up 29 Thumb down 6

    • Аноним

      Отрывай. Для того и агитируют идти на митинг. А вы, вроде сочувствующие, но походу дела ленивые, задницу оторвать не можете.

      Thumb up 4 Thumb down 9

    • Бердчанин

      Как думаете, для чего бердское отделение КПРФ из раза в раз устраивает митинги и пикеты в будние дни? Отвечаю — чтобы массовости не было. В итоге формируют ложное ощущение, что люди не готовы отстаивать свои права на улице. Митинг надо проводить в выходной день, а лозунги должны быть не «коммунисты Бердска против…», а «НАРОД против…!». Вот тогда будет реальная поддержка.

      Thumb up 10 Thumb down 0

    • Аноним

      От каких диванов? В это время 40-50 летние на работе сидят да за эту работу зубами держатся . В другое время надо митинг проводить,тогда и массовость будет. А так вышли 15 человек,отсюда и выводы у правительства,что почти все (77 регионов где то говорилось) поддерживают реформу.

      Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Наталья

    Я думаю нужно всем объединится несмотря на политические убеждения, разницы нет коммунист ты или из другой партии пенсия коснется всех. Ещё больше возмущает это учителя, у них тоже убирают льготную пенсию креста на них нет, поработали бы они в школе сами……..

    Thumb up 24 Thumb down 6

  3. Гость

    У «великих экономистов (гайдаровцев?!)» так и не нашлось прорывных идей для подъёма экономики, кроме как залезть в карманы старикам??! И «великие манагеры (чубайсовцы?!)» ничего не придумали в Сколково, кроме как заложить госфинансирование на банковские счета под проценты??!
    Некому сегодня им подсказать, нет с нами Иосифа Виссарионовича. :(
    Почему китайцы с успехом используют теорию конвергенции капитализма и социализма — на практике, а у нас ударились в феодализм?! :( :( :(

    Thumb up 20 Thumb down 7

    • Аноним

      «Некому сегодня им подсказать, нет с нами Иосифа Виссарионовича«

      Вот же картонная. Где сегодня взять столько крестьян которых загонять в колхозы и отбирать урожай?

      Thumb up 7 Thumb down 17

      • Гость

        А ты посчитай сколько «урожая с крестьян» собирают за счёт грабительского банковского процента по кредиту! Может сообразишь кто, кого, как грабит на самом деле! ;)

        Thumb up 18 Thumb down 6

        • Аноним

          Забалтывание ваш традиционный приём.
          Не отвлекайтесь от темы.

          Что Сталин бы стал делать? Откуда рабсилу бы взял, откуда средства на её содержание и строительство гигантских заводов, и какие заводы строились бы, что бы они производили. Давайте вашу версию, понеслась :-D

          Thumb up 4 Thumb down 14

          • Аноним

            Только не надо говорить что вы не такой гений как Сталин, а тот бы ответил на все вопросы 8)

            Thumb up 4 Thumb down 7

          • Гость

            «Сталин убил десятки миллионов» — ваш любимый клич! Ни разу не подтверждается документами, но ведь урка солженицын написал, значит надо везде эти «десятки миллионов» трясти?! :(

            Thumb up 5 Thumb down 6

            • Аноним

              «Сталин убил десятки миллионов» — ваш любимый клич! Ни разу не подтверждается документами,?! »

              Троль,Сходи в Ложок на братскую могилу СИБЛАГА и скажи свою пафосную чушь мертвым, в братской могиле раз такой смелый! НЕ ты побоишся, вдруг мертвецы восстанут и под землю тебя уволокут за гнилой базар!

              Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Аноним

    Ну, тов. Г.А.Зюганов личным примером показывает, что настоящие профессиональные борцы-пенсионеры, несмотря на тяготы и лишения капитализма последней четверти века, и в свои почти 75 лет работоспособны, стойки, весьма упитаны и не оставляют шансов молодым потенциальным сменщикам.. *CRAZY* В отличие от некоторых местных 55-летних нытиков-слабачков.

    Thumb up 6 Thumb down 12

    • Аноним

      Почему Ленин в 52 года был «дедушкой Лениным», а Путин в 66 лет — «молодой и энергичный лидер»?

      Что-нибудь про вашего либераста Ельцина-алкаша, пропившего и продавшего страну и Родину, рассказать?))

      Thumb up 11 Thumb down 6

  5. byu

    На пенсионной реформе сейчас пиарятся все кому не лень! Даже Кудрин, который первый предложил повысить пенсионный возраст… Все стали печься за несчастный народ… Но сути реформы не знает никто, а попытки объяснить упираются в вопли: «Нас геноцидяяяят»

    Thumb up 5 Thumb down 11

  6. Аноним

    Да это сам Зюганов людоед, восхваляющий Сталина.

    Thumb up 3 Thumb down 10

    • Аноним

      На завтрак он выпивал рюмку коньяка, на обед съедал пару младенцев, а вечером пил кровь непорочных девиц.
      http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/23/364982-pensionerka-iz-berdska-nazyvaet-genocidom-povyshenie-pensionnogo-vozrasta#comment-1575027

      Thumb up 3 Thumb down 2

      • Аноним

        Да. В истории России таких подонков-людоедов было немного. Усатый один из них.

        Thumb up 4 Thumb down 8

        • Аноним

          Ты прав, список очень длинный((
          Враги народа и людоеды из горбачево-ельцинско-путинского режимов: ….
          Преступления, совершенные ими в периоды правлений: …

          Начать перечислять? :-D

          Thumb up 6 Thumb down 3

          • Аноним

            Ну, они не людоеды и душегубы по крайней мере. Про Ельцина трудно хорошее сказать, действительно, а Перестройка это большой позитив, несмотря на неудачу. Путин тоже позитив.
            Разбор бардака и завалов, созданных заведшими страну в тупик большевиками, нелегкое дело.

            Thumb up 4 Thumb down 7

        • Аноним

          Реальные итоги 18-летнего правления Путина
          https://rusmonitor.com/realnye-itogi-18-letnego-pravleniya-putina.html

          Thumb up 4 Thumb down 5

          • byu

            Пожил я и при Брежневе, при Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине. Из всех периодов лучшим считаю последний — при Путине. Было ещё окошко, когда Примаков премьером был…

            Thumb up 3 Thumb down 7

            • Аноним

              не, ну теперь хорошо ежели нашёл нишу, которая приносит доход и ты не особо напрягаясь вышел в средний или вовсе в класс богатых. ТЕБЕ лично хорошо. В процентном отношении это менее 7-8% населения, т.е. каждый 12й -13й… А в таких городках, как Бердск, каждый 19-20-й! Чего остальным делать? Радоваться, что из 100000 населения 5000 устроились и в ус не дуют? А может ну ка нахрен такую политику? :(

              Thumb up 4 Thumb down 5

              • Аноним

                Если лично вы и ваши соседи раньше были молодыми и зарабатывали хорошо, а теперь с деньгами трудности, значит ли это то же самое для всех? Ваша статистика элементарно неверна.

                Thumb up 2 Thumb down 2

  7. Gurs

    Зюганов, конечно, не лидер протестного движения, но партия КПРФ проголосовала ПРОТИВ, как и несколько других партий. Закон не приняли бы и в первом чтении, если бы ЕДИНАЯ РОССИЯ вся!, кроме Поклонской не проголосовала ЗА. Теперь думайте, умники из путиноидов, кто следующий будет на удобрение, вы или ваше потомство.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  8. Аноним

    Нам с женой по 47 лет.Никогда ни на какие митинги не ходили,но голосовали всегда против партии власти,ибо думать и анализировать ещё не разучились.Решили,что хватит отсиживаться на диване и надо 28-го ехать в город на митинг.Просто всё достало.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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