Коммунисты Бердска: прав товарищ Зюганов, закон о пенсионной реформе — «людоедский»!

Главный лозунг коммунистической партии против пенсионной реформы
Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал немалый резонанс среди населения страны, в том числе, и среди жителей нашего города. Представители коммунистической партии в Бердске согласовали уже второй по счёту митинг против «людоедской реформы». Пикет состоится в эту пятницу, 27 июля с 12:00 до 13:30, на площадке возле памятника Ленину.
— КПРФ в сегодняшнем варианте насчитывает всего лишь 60 человек, как правило, вокруг нас актив. Я затрудняюсь даже пересчитать всех, потому что люди приходят, иногда остаются, но чаще всего растворяются в общей массе. Таких за год проходит не меньше ста человек. По поводу новшества, которое сейчас правительство выдвигает… Ну, ещё не было у Госдумы возможности отвертеться. То, что выкатывает правительство, они всегда проводят. Если не с первого раза, то потом. Может быть, даже пойдут на уступки. Может быть, женщины у нас пойдут с 62 лет, а не с 63, и это удовлетворит всех сразу. Тех, кто там сидит, а не женщин, конечно, — рассуждает лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.
По словам Бессонова, товарищ Зюганов не стесняется в выражениях, прямо называет закон этот, вернее законопроект пока, людоедским. Поскольку он лишает возможности трудиться на законных основаниях людей, которые ещё способны к этому, и в то же время, оставляет за чертой бедности, и даже ниже опускает тех, кто уже не может трудиться. А прожить на эту пенсию, как вам известно, они не могут. Когда она там подрастёт — пройдут годы и года.
Пикет — это такое мероприятие, которое не предполагает какой-то завышенной численности участников, рассуждает он. Эта численность должна оговариваться в нашем уведомлении, которое мы отсылаем в местную администрацию. В прошлый раз мы на 15 человек рассчитывали, и в этот раз та же заявка. Эти люди будут просто стоять и держать, во-первых, наши знамёна, а во-вторых, наши лозунги. Главный лозунг: коммунисты Бердска против пенсионной реформы, против повышения возраста выхода на пенсию.
— Конечно, как говорят все из наших: где же народ? Почему он сам не идёт? Всё так же ждут, как большевики власть возьмут? Нет, 17-ый год не повторяется. Пока весь народ каким-то образом не выразит своё мнение, увы, правительство будет продолжать то, что оно делает, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь местного отделения КПРФ Сергей Бессонов.
Только на этом пикете надеяться на массовость из старушек не приходится. Надо отрывать задницы от диванов нам — 40-50ти летним!
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Отрывай. Для того и агитируют идти на митинг. А вы, вроде сочувствующие, но походу дела ленивые, задницу оторвать не можете.
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Как думаете, для чего бердское отделение КПРФ из раза в раз устраивает митинги и пикеты в будние дни? Отвечаю — чтобы массовости не было. В итоге формируют ложное ощущение, что люди не готовы отстаивать свои права на улице. Митинг надо проводить в выходной день, а лозунги должны быть не «коммунисты Бердска против…», а «НАРОД против…!». Вот тогда будет реальная поддержка.
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От каких диванов? В это время 40-50 летние на работе сидят да за эту работу зубами держатся . В другое время надо митинг проводить,тогда и массовость будет. А так вышли 15 человек,отсюда и выводы у правительства,что почти все (77 регионов где то говорилось) поддерживают реформу.
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Я думаю нужно всем объединится несмотря на политические убеждения, разницы нет коммунист ты или из другой партии пенсия коснется всех. Ещё больше возмущает это учителя, у них тоже убирают льготную пенсию креста на них нет, поработали бы они в школе сами……..
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У «великих экономистов (гайдаровцев?!)» так и не нашлось прорывных идей для подъёма экономики, кроме как залезть в карманы старикам??! И «великие манагеры (чубайсовцы?!)» ничего не придумали в Сколково, кроме как заложить госфинансирование на банковские счета под проценты??!
Некому сегодня им подсказать, нет с нами Иосифа Виссарионовича.
Почему китайцы с успехом используют теорию конвергенции капитализма и социализма — на практике, а у нас ударились в феодализм?!
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«Некому сегодня им подсказать, нет с нами Иосифа Виссарионовича«
Вот же картонная. Где сегодня взять столько крестьян которых загонять в колхозы и отбирать урожай?
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А ты посчитай сколько «урожая с крестьян» собирают за счёт грабительского банковского процента по кредиту! Может сообразишь кто, кого, как грабит на самом деле!
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Забалтывание ваш традиционный приём.
Не отвлекайтесь от темы.
Что Сталин бы стал делать? Откуда рабсилу бы взял, откуда средства на её содержание и строительство гигантских заводов, и какие заводы строились бы, что бы они производили. Давайте вашу версию, понеслась
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Только не надо говорить что вы не такой гений как Сталин, а тот бы ответил на все вопросы
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Тише, ораторы!
Ваше слово, товарищ маузер (с)
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«Сталин убил десятки миллионов» — ваш любимый клич! Ни разу не подтверждается документами, но ведь урка солженицын написал, значит надо везде эти «десятки миллионов» трясти?!
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«Сталин убил десятки миллионов» — ваш любимый клич! Ни разу не подтверждается документами,?! »
Троль,Сходи в Ложок на братскую могилу СИБЛАГА и скажи свою пафосную чушь мертвым, в братской могиле раз такой смелый! НЕ ты побоишся, вдруг мертвецы восстанут и под землю тебя уволокут за гнилой базар!
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Ну, тов. Г.А.Зюганов личным примером показывает, что настоящие профессиональные борцы-пенсионеры, несмотря на тяготы и лишения капитализма последней четверти века, и в свои почти 75 лет работоспособны, стойки, весьма упитаны и не оставляют шансов молодым потенциальным сменщикам.. В отличие от некоторых местных 55-летних нытиков-слабачков.
6 12
Почему Ленин в 52 года был «дедушкой Лениным», а Путин в 66 лет — «молодой и энергичный лидер»?
Что-нибудь про вашего либераста Ельцина-алкаша, пропившего и продавшего страну и Родину, рассказать?))
11 6
На пенсионной реформе сейчас пиарятся все кому не лень! Даже Кудрин, который первый предложил повысить пенсионный возраст… Все стали печься за несчастный народ… Но сути реформы не знает никто, а попытки объяснить упираются в вопли: «Нас геноцидяяяят»
5 11
Так в чем же суть пенсионной реформы, byu?
Или просто накипело и решил пропиариться негативом на негатив?
https://www.iep.ru//files/text/nauchnie_jurnali/nazarov.pdf
7 3
Да это сам Зюганов людоед, восхваляющий Сталина.
3 10
На завтрак он выпивал рюмку коньяка, на обед съедал пару младенцев, а вечером пил кровь непорочных девиц.
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/23/364982-pensionerka-iz-berdska-nazyvaet-genocidom-povyshenie-pensionnogo-vozrasta#comment-1575027
3 2
Да. В истории России таких подонков-людоедов было немного. Усатый один из них.
4 8
Ты прав, список очень длинный((
Враги народа и людоеды из горбачево-ельцинско-путинского режимов: ….
Преступления, совершенные ими в периоды правлений: …
Начать перечислять?
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Ну, они не людоеды и душегубы по крайней мере. Про Ельцина трудно хорошее сказать, действительно, а Перестройка это большой позитив, несмотря на неудачу. Путин тоже позитив.
Разбор бардака и завалов, созданных заведшими страну в тупик большевиками, нелегкое дело.
4 7
Реальные итоги 18-летнего правления Путина
https://rusmonitor.com/realnye-itogi-18-letnego-pravleniya-putina.html
4 5
Пожил я и при Брежневе, при Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине. Из всех периодов лучшим считаю последний — при Путине. Было ещё окошко, когда Примаков премьером был…
3 7
не, ну теперь хорошо ежели нашёл нишу, которая приносит доход и ты не особо напрягаясь вышел в средний или вовсе в класс богатых. ТЕБЕ лично хорошо. В процентном отношении это менее 7-8% населения, т.е. каждый 12й -13й… А в таких городках, как Бердск, каждый 19-20-й! Чего остальным делать? Радоваться, что из 100000 населения 5000 устроились и в ус не дуют? А может ну ка нахрен такую политику?
4 5
Если лично вы и ваши соседи раньше были молодыми и зарабатывали хорошо, а теперь с деньгами трудности, значит ли это то же самое для всех? Ваша статистика элементарно неверна.
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Зюганов, конечно, не лидер протестного движения, но партия КПРФ проголосовала ПРОТИВ, как и несколько других партий. Закон не приняли бы и в первом чтении, если бы ЕДИНАЯ РОССИЯ вся!, кроме Поклонской не проголосовала ЗА. Теперь думайте, умники из путиноидов, кто следующий будет на удобрение, вы или ваше потомство.
0 0
Нам с женой по 47 лет.Никогда ни на какие митинги не ходили,но голосовали всегда против партии власти,ибо думать и анализировать ещё не разучились.Решили,что хватит отсиживаться на диване и надо 28-го ехать в город на митинг.Просто всё достало.
1 0