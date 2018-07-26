Торговля в Бердске: оборот 20 млрд рублей в год

28 июля — День работников торговли. Оборот розничной торговли в Бердске в 2017 году вырос до 20 млрд руб, увеличившись по сравнению с 2016 годом в физическом объеме на 7,3%
По итогам 2017 года в Бердске 700 предприятий торговли — магазины,
торговые центры, нестационарные торговые объекты.
Ежегодно доля от поступлений налоговых платежей предприятиями потребительского рынка составляет порядка 20% от общих платежей.
Основной вклад в рост экономики города вносят промышленность 46,8%, потребительский рынок 42,2 %.
Оборот розничной торговли за 1 квартал 2018 года по городу Бердску на одного жителя составил 51132,0 рублей. Среди городских округов Бердск занимает лидирующую позицию по данному показателю. Женщин руководителей предприятий потребительского рынка больше чем мужчин на 10%
(женщин 55%, мужчин 45%).
По итогам 2017 года по показателю инвестиции в основной капитал в абсолютных величинах Бердск занимает 1-е место и входит в первую десятку по показателю темпа роста инвестиций. В настоящее время в Бердске на разных этапах развития с 2013 по 2020 годы реализуются 22 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей.
Одними из крупных инвестиционных проектов потребительского рынка
являются проекты Холдинга «Продсиб», а именно:
Строительство 3-ей очереди крытого рынка (сельскохозяйственный павильон)
с общим объемом инвестиций 140 млн рублей;
Строительство торгового центра с общим объемом инвестиций 55 млн рублей;
Реконструкция кондитерского цеха с общим объемом инвестиций 55 млн рублей.
Реализация данных инвестиционных проектов обеспечит создание порядка 100 новых рабочих мест, удовлетворение потребительского спроса, повышение конкуренции на потребительском рынке, создание дополнительных каналов товаропродвижения, снабжение населения фермерской продукцией.
Акционерное общество «Бердский хлебокомбинат» — 1957 год;
Общество с ограниченной ответственностью «Бердский торг» — 1984 год;
Общество с ограниченной ответственностью ПК Холдинг «Продсиб» — 1996 год.
Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики Бердска. Если ещё несколько лет назад люди с опаской относились к покупке товаров через интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в данной сфере растут невероятно быстро.
— На данный момент наибольшей популярностью среди интернет- покупателей пользуются: бытовая и электронная техника, компьютеры и сопутствующие им товары, одежда и обувь, книги, детские товары, билеты и турпоездки, товары для строительства и ремонта, — отмечает начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства Евгений Абельганс.
В 2017 году закрылось 37 предприятий торговли и 5 предприятий
торговли в первом полугодии 2018 года.
По мнению Евгения Александровича, в целом потребительский рынок
города удовлетворяет потребности населения в соответствии
с их потребительскими предпочтениями.
Вместе с тем в настоящее время на рынке Бердска
наблюдается нехватка предприятий общественного питания,
имеющих детскую направленность.
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