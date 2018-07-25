Безногий инвалид 5 дней просидел на необитаемом острове в Новосибирске

Утром 25 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли с острова Коровий мужчину, которого там бросил товарищ. Вызов на пульт дежурного поступил около 7 утра из Кировского района Новосибирска, сообщили в МАСС.

-Робинзон Крузо из романа английского писателя Даниэля Дефо прожил на необитаемом острове 28 лет. Спасённый сегодня утром спасателями МАСС новосибирец всего несколько дней, да вот только вся проблема заключалась в том, что ходить современный Робинзон Крузо не мог и чуть не умер от голода и жажды, — рассказали спасатели.

В минувшие выходные безногий инвалид, мужчина 1969 года рождения, отправился отдыхать на остров «Отдыха» со своим приятелем. Остров расположен на реке Обь, между двумя мостами — Октябрьским и Бугринским. Вроде бы всё близко, люди рядом, да вот только приятель отправился на лодке по делам и куда-то запропастился. А безногий мужчина даже не мог позвать на помощь. Так и жил несколько дней в палатке у воды, без питья и еды. Да только на его счастье сегодня рано утром к острову подплыл рыбак и обнаружил полуживого мужчину. Он и вызвал городских спасателей.

Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС от рыбака поступил в 7.25. К острову оперативно выдвинулся катер с двумя спасателями. Они перенесли мужчину и его пожитки в лодку и эвакуировали его до Михайловской набережной, куда была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Спасатели передали мужчину врачам.