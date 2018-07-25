Два открытых колодца обнаружили в переулках Бердска. Сообщили Захарову

В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист

а у наас… нет, не газ. на ул. Ключевая на тротуаре открыты два колодца: один в районе переулка Победного, другой — в районе переулка Прохладного. И присыпаны скошенной травой. Сейчас дочь с коляской чуть в один из них не грохнулась, и хорошо, что другой ребёнок не рядом шёл.

Я не придумала ничего оперативней, как сообщить об этом Захарову Николаевичу. Он сказал, что примет меры.

ну, время пошло ))