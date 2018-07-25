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Дело о махинациях с землей бывшего главного полицейского Бердска СК еще не передал в суд

Почти полгода следователи изучают доказательства виновности Сергея Проценко и его дочери. Срок домашнего ареста экс-начальника отдела МВД Бердска продлен до 29 августа.

25.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Дело о махинациях с землей бывшего главного полицейского Бердска СК еще не передал в суд

Сергея Проценко уволили из органов «с формулировкой»

Уголовное дело экс-начальника бердской полиции Сергея Проценко в суд еще не поступило. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова. Прокурор Бердска Роман Сивак еще не подписал обвинительное заключение по делу.

9 июля состоялось судебное заседание по продлению меры пресечения Сергею Проценко.

— Срок домашнего ареста обвиняемого Сергея Проценко продлен до 29 августа включительно, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Сафронова.

Напомним, что экс-начальник бердской полиции и его дочь Екатерина Песляк были задержаны по подозрению о мошенничестве 30 января. В отношении Проценко и Песляк возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

23 мая экс-начальник полиции признал свою вину и обещал активно сотрудничать со следствием в расследовании преступления. После чего судья принял решение отпустить обвиняемого из СИЗО, где он находился с 1 февраля, под домашний арест. Из зала суда под сопровождением сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Сергей Проценко вернулся домой. Екатерина Песляк с самого начала расследования находилась под домашним арестом.

По данным следствия, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в апреле 2017 года Проценко решил приобрести право на земельный участок. Аукцион, который состоялся 17 мая 2017 года, не оставлял никаких шансов всем участникам, кроме Екатерине Песляк, предложившей заоблачную цену — 4,5 млн рублей. На нее и была оформлена земля. Поставив на участке вагончик, Песляк оформила его как капитальное строение, что дало ей право перевести землю в собственность, заплатив за нее всего 11 тыс. рублей. Позже в интернете появилось объявление о продаже участка в лесной зоне Нового поселка за 2,1 млн рублей.

По версии следствия, именно Проценко, пользуясь служебным положением, помог «провернуть» мошенническую схему.


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