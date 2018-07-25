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Дорожку до храма строят для пенсионеров Микрорайона в Бердске

Протяженность тротуара до Богоявленского собора составит более 1 км. Вдоль него установят пять скамеек.

25.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

Дорожку до храма строят для пенсионеров Микрорайона в Бердске

Дорожка проходит через аллею рядом со школой №11

Асфальтированную дорожку со скамейками дождались пенсионеры Микрорайона Бердска. Ведет она от ул. Лунной, затем по аллее рядом со школой №11 до храма в честь Богоявления Господня и горбольницы. Сейчас полным ходом идет ее строительство, скоро установят лавочки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутат Людмила Чуркина еще в 2017 году обратилась в горадминистрацию с просьбой избирателей поставить скамейки на аллее рядом со школой №11, ведущей в храм и больницу. Но зимой не получилось их установить.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, протяженность дорожки составит более 1 км, рядом с ней установят пять скамеек.

Заказчиком работы по обустройству пешеходной дорожки является Центр муниципальных услуг. Работы выполняет подрядная организация.


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