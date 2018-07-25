Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Госдума на пленарном заседании в среду, 25 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о «регистрации транспортных средств», вводящий возможность оформления машин без посещения ГИБДД.

Регистрировать новые автомобили можно будет у дилеров. После принятия закона инспекторы будут присваивать автомобилям лишь сочетания букв и цифр, а изготовление металлических номерных табличек передадут аккредитованным частным компаниям.

Источник: Коммерсант