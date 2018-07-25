Сбившему женщину с коляской на «зебре» в Бердске грозит уголовное дело
Безногий инвалид 5 дней просидел на необитаемом острове в Новосибирске
72 года в среднем живут сейчас жители Бердска
Дорожку до храма строят для пенсионеров Микрорайона в Бердске
Дело о махинациях с землей бывшего главного полицейского Бердска СК еще не передал в суд
Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Пенсионерка из Бердска называет «геноцидом» повышение пенсионного возраста
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Обжалует содержание в СИЗО защита обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска
Багги Прото и Братишка на сибирском этапе Rainforest Challenge в Бердске