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Обжалует содержание в СИЗО защита обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска

Александра Кожина не отпустили под домашний арест. Следствие полагает, что он может давить на свидетелей и уничтожить следы преступления.

25.07.2018 Нет комментариев

 

Обжалует содержание в СИЗО защита обвиняемого в хищении воды на 190 млн рублей экс директора КБУ Бердска

Свою вину экс-директор МУП КБУ признал частично

Защита экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина снова обжалует решение суда о содержании под стражей в СИЗО. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Нахабин, адвокат Кожина, он подал апелляцию на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. 22 июня областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение бердского горсуда в силе. Александр Кожин будет находиться под стражей на время расследования  до 25 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК инкриминирует Александру Кожину превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб для муниципалитета — около 190 млн рублей. По версии следствия, он  незаконное снизил суммы оплаты за потребленную воду фирме «СтройРегионСервис» с 20 млн рублей до 150 тыс. рублей. А  раньше Кожин «простил» МК «Сибиряк» почти 170 млн рублей, предъявив к оплате 360 тыс.

Его сообщники Владимир Дыненков и Сергей Оленич по решению областного суда 3 июля выпущены из СИЗО под домашний арест, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

 


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