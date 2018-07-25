Обжалует содержание в СИЗО защита обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска

Защита экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина снова обжалует решение суда о содержании под стражей в СИЗО. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Нахабин, адвокат Кожина, он подал апелляцию на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. 22 июня областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение бердского горсуда в силе. Александр Кожин будет находиться под стражей на время расследования до 25 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК инкриминирует Александру Кожину превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб для муниципалитета — около 190 млн рублей. По версии следствия, он незаконное снизил суммы оплаты за потребленную воду фирме «СтройРегионСервис» с 20 млн рублей до 150 тыс. рублей. А раньше Кожин «простил» МК «Сибиряк» почти 170 млн рублей, предъявив к оплате 360 тыс.

Его сообщники Владимир Дыненков и Сергей Оленич по решению областного суда 3 июля выпущены из СИЗО под домашний арест, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».