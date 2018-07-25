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Погиб пилот разбившегося самолета Cirrus в лесу Новосибирска

Спасатели нашли пропавший легкомоторный самолет, летевший в Томск. СК приступил к осмотру места авиакатастрофы в Заельцовском районе.(ВИДЕО)

25.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев

 

Погиб пилот разбившегося самолета Cirrus в лесу Новосибирска

На месте крушения самолета

В Новосибирске завершились поисковые работы по розыску исчезнувшего легкомоторного самолета, летевшего в Томск. Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области обнаружила воздушное судно, связь с которым была утеряна сегодня утром.

Самолет найден в лесном массиве Заельцовского района в 14:00 по новосибирскому времени, сообщили в региональном управлении МЧС.

Всего в поисковых работах в Новосибирской области были задействованы 2 вертолета Сибирского авиационного поисково-спасательного центра (ФГУ «Сибирский АПСЦ»), ВПСО «Ангел», 3 патрульные группы от Государственной инспекции по маломерным судам, муниципальной и областной аварийно-спасательной службы НСО, в лесном массиве 2 группы специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа ЦУКС ГУ.

Район поиска был скорректирован благодаря сведениям от очевидцев.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Западно-Сибирского управления СКР на транспорте Яна Стрижова, пилот, управлявший легкомоторным самолетом погиб на месте происшествия.

По ее словам к 16.00 оперативная группа доехала до места происшествия, начав следственные действия.

-Пилот воздушного судна летел один. По предварительным данным, он разбился, — отметила Яна Игоревна, подчеркнув, что о причинах авиакатастрофы говорить пока преждевременно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 25 июля, в 8:05 местного времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска и следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолет не прибыл, сообщали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Поиски велись и с воздуха, и на суше, а также вдоль береговой линии реки Обь. Вертолет МИ-8 в составе 6 человек приступил к авиаразведке. Старосты, группа пожарных и спасателей обследовали территорию Колыванского района. На береговой линии поиски организованы от н. п. Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью.

Поиски велись также на территории Томской области. Со слов охраны аэропорта «Северный», самолет взлетел в 06:10 (мест), и проследовал в направлении н.п. Мочище.

Организовано взаимодействие, информационный обмен со спасательным авиационным центром Новосибирска, с ЕДДС, старостами, пожарно-спасательными подразделениями, ГИБДД, транспортной прокуратурой. В УФСБ по Новосибирской области дана заявка, по определению местонахождению сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолета. Поиски велись в нескольких водоемах Новосибирской области.

Видео ГУ МЧС по НСО


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