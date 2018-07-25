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Почему на ул.Речной ходят по проезжей части?

Скоро учебный сезон, а проблема существенна, и вполне решаема. Повлияйте, пожалуйста.

25.07.2018 3 коммент.

В группу «Курьера» ВКонтакте прислал сообщение Александр:

Добрый день, скажите, когда люди перестанут ходить по проезжей части и без света фонарей вдоль улицы Речная от дома 37/1 до39. Скоро учебный сезон, а проблема существенна, и вполне решаема. Повлияйте, пожалуйста.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    На белокаменном тоже ходят все по дорогам которая называется проезжая часть .Ответ потому что у нас жадные застройщики в чистом поле не могли построить тротуары .Денег пожалели.

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  2. Yaya

    Потому же, почему и на Маркса дети идут в сады по проезжей части. Два садика и нет тротуара ни по одной стороне..

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