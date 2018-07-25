Почему на ул.Речной ходят по проезжей части?

В группу «Курьера » ВКонтакте прислал сообщение

Добрый день, скажите, когда люди перестанут ходить по проезжей части и без света фонарей вдоль улицы Речная от дома 37/1 до39. Скоро учебный сезон, а проблема существенна, и вполне решаема. Повлияйте, пожалуйста.