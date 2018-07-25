Со смехом отрубила голову котенку дочь поселкового главы в Алтайском крае

Шокирующее видео, снятое в Алтайском крае, обсуждает вся страна. На записи девушка-подросток расчленяет котенка. Личность живодерки быстро установили — ею оказалась дочь главы села Михайловка Виктора Штрауха. Мать школьницы заявила, что животное было больным, поэтому девочка якобы хотела избавить его от страданий. Однако на кадрах картина совсем иная: экзекуцию она проводит со смехом и при поддержке сестры.

Девочки еще не достигли того возраста, когда наступает уголовная ответственность, поэтому, скорее всего, их родители отделаются штрафом. Но в Сети распространяют петицию с призывом наказать последовательниц «хабаровских живодерок», а семье угрожают самосудом.

Хотела быть ветеринаром

Пятнадцатилетняя Кристина (имена подростков изменены) держит в руках котенка — сначала показывает его на камеру, потом кладет на бревно. Рядом лежит топор. Писк животного перебивается речью оператора — за кадром сестра живодерки Валерия. Она говорит, что Кристина сейчас «будет с улыбкой на лице убивать котенка».

«Тебе не жалко? Слышишь, как он мявкает?» — иронично интересуется Валерия. Кристина в ответ ругается матом, а потом замахивается топором и отрубает животному голову.

Видео было снято несколько недель назад, но попало в общий доступ только сейчас. Его залили не сестры, а друг, чье имя остается неизвестным. Пользователи имидж-борда «Двач» по ролику вычислили личности героинь клипа и их страницы в соцсетях.

Нашли также аккаунты родителей девушек — Виктора и Натальи Штраух. Им и классной руководительнице одной из сестер отправили это видео. Мать Кристины и Валерии в комментариях на странице в «Одноклассниках» (позже страницу она удалила) ответила, что дочь «хотела поступить на ветеринара», а «котенок уже был больной», однако добавила, что «это не оправдание».

«Зарубили, чтобы котенок не мучился», — оправдывалась Наталья. «Это шок для нас, родителей. Хотелось, чтобы видеозапись исчезла», — своеобразно извинялась она. Отец — глава села Михайловка. Он тоже извинился за поведение девочек, после чего удалил свою страницу.

Угрожают отовсюду

Однако шокированные просмотром видео люди считают, что этого недостаточно. На тематических форумах комментаторы распространили персональные данные матери и отца Кристины — с указанием места жительства и номерами телефонов. Кроме того, создали петицию с требованием наказать девочек по всей строгости закона и дать им реальные сроки.

«Среди нас могут безнаказанно жить живодерки, от которых неизвестно что ожидать в следующий раз? Ребенок? Немощный старик? Или кто-то из нас? А их мама просто скажет «извините»? Отличные перспективы!» — возмущается одна из подписавших петицию.

В комментариях размещают всевозможные способы расправы над девочкой и не стесняются в выражениях.

А петиция стремительно набирает голоса.

Перед тем как удалить страницу, Наталья Штраух сообщила, что семье серьезно угрожают и не дают нормально жить. По информации СМИ, главе села даже пришлось выкинуть сим-карту и отключить телефон из-за шквала угроз и проклятий.

«Хорошая семья, девочки умные»

От реального самосуда их спасает то, что семья находится в отпуске далеко от родного села, вернуться они должны только через две недели. При этом в Михайловке к Штраухам относятся хорошо. Виктор до 2012 года работал в школе, а после этого возглавил поселок. Мать живодерок — воспитатель. Местные жители не понимают, как дети интеллигентных родителей могли устроить жестокую казнь над беспомощным животным.

Секретарь сельсовета Светлана Чумадевская рассказала корреспонденту РИА Новости, что в совете депутатов об инциденте знают, но пока глава находится в отпуске, и никаких официальных заявлений об отставке не было.

«И, возможно, не будет. Депутаты все понимают. Все ошибаются, с выводами не надо спешить. Человек столько всего сделал для села! И этим инцидентом официально занимаются полиция, прокуратура. Какие обвинения можем выдвигать мы?» — отметила секретарь.

Чумадевская полагает, что негативные отзывы запустили те, кому не нравилась деятельность Виктора Штрауха. Они же, по ее мнению, выложили видео в общий доступ.

«Такова уж должность главы — он обязан применять меры административного воздействия. И те, у кого с ним были конфликты, очень рады, что у него случилось горе. Они готовы заклевать оступившегося человека. Адекватные же люди понимают, что детям нет и 16 лет, они совершили этот поступок необдуманно. И родители, заметьте, их не оправдывают», — говорит Чумадевская.

Полиция проверяет видеоролик. Помимо этого, прокуратура Алтайского края оценит работу школы, в которой учится девочка, и органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Впрочем, педагоги характеризуют Кристину положительно. «Перешла в десятый класс, учится хорошо. Занимается спортом, сестра — самодеятельностью, выступают на разных мероприятиях от региона. Хорошие девчонки. Мы все в шоке после случившегося», — рассказали РИА Новости в школе.

Женская жестокость

Поступок девочки осудил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Насилие над животными растет в геометрической прогрессии. И самое страшное, что нередки случаи, когда живодерами выступает именно женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует», — написал он на Telegram-канале.

И добавил, что для таких случаев есть закон и все виновные наказываются. Вместе с тем необходимо вести «активную пропаганду защиты животного мира», подчеркнул Кадыров.

Самый резонансный случай жестокого обращения с животными — прошлогодняя история в Хабаровске: две 17-летние девушки истязали животных и птиц и фиксировали все на камеру. Следователи выяснили, что они систематически мучили и убивали голубей, кошек и собак, которых брали «в добрые руки». Делали они это ради удовольствия. Суд приговорил их к реальным срокам, а Госдума приняла закон об усилении ответственности за живодерство — до трех лет лишения свободы.

Наказать хабаровских живодерок по всей строгости тогда призывали все. Однако в некоторых интернет-сообществах они стали кумирами: там публикуют фото их зверств без купюр, с восхищением вспоминают «достижения» школьниц. Причем чаще всего подобную жестокость одобряют девочки.

Это неудивительно, считают психологи. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов объяснил РИА Новости, что девушкам в этом возрасте особенно сильно хочется выделиться. Алтайская школьница не исключение. «Видимо, какие-то нормальные способы обратить на себя внимание ей были недоступны, ничего она не умеет делать. При этом если бы так поступили мальчики, никто значения бы и не придал. К сожалению, в этой авантюре нашлось слабое место — неспособность просчитать риски. Когда записывали ролик, они хотели минуту славы, а реакция превзошла ожидания с лихвой», — комментирует он.

Психолог отмечает, что подростки-живодеры были всегда, однако раньше действовала система, объяснявшая, что такое поведение неприемлемо. «Самый жестокий коллектив — детский. Они в силу неопытности еще не понимают, что можно, а что нельзя. Это нужно объяснять — в саду, школе, на улице. Сейчас такой системы практически нет, она ослабла. Из-за вседозволенности, открытости заявить о себе подобным способом можно без лишних хлопот», — говорит Тхостов.

Крайне негативная реакция общества и призывы «вырвать ноги», по его мнению, это тоже крик отчаяния. Люди боятся, что вокруг разгуливают преступники, и прикрывают страх хлесткими комментариями. «В целом это плохой симптом в обществе, опять же из-за размытых границ вседозволенности», — резюмирует он.

Перед тем как Виктор Штраух перестал контактировать с журналистами, он успел сообщить алтайскому изданию, что смех Кристины и Валерии в момент убийства — их защитная реакция, дескать, на самом деле они очень боялись. За больным котенком, которого старшая разрубила на части, она сама ухаживала несколько недель. Штраух пообещал показать дочерей психологу.

Источник: РИА Новости