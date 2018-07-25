Похитил 800 млн рублей у новосибирских дольщиков строитель из Бердска

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Главновосибирскстрой-2», сообщили 25 июля в областной прокуратуре.

48-летний житель Бердска Новосибирской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовное дело расследовал старший следователь регионального главка МВД России.

По версии следствия, директор строительной фирмы с мая 2011-го по октябрь 2014 года под предлогом строительства второй очереди многоквартирного жилого дома по ул. Галащука в Новосибирске привлекал от граждан денежные средства, заключая с ними договоры долевого участия.

Однако в результате действий руководителя общества жилой дом так и не был введен в эксплуатацию, а денежные средства более 350 граждан на сумму свыше 800 млн рублей были похищены.

Суд наложил на имущество обвиняемого (доли в уставных капиталах обществ, нежилые помещения, движимое имущество и др.) арест на общую сумму свыше 31 млн рублей.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение вышеуказанных преступлений, — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.