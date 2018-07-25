Родила сына покупательница во время шопинга в ТЦ Новосибирска

24 июля около 13:40 в ТЦ «Заря» в Новосибирске (ул. Забалуева, 49/1) женщина родила прямо в стенах торгового центра. Сотрудники магазина не растерялись, в соседней аптеке взяли одноразовые пеленки, перекись, бинты и другое, сообщает «Инцидент-Новосибирск». Затем самостоятельно приняли роды, вызвали скорую помощь и передали роженицу с ребенком врачам. Все прошло успешно, родился мальчик. Также, рядом с роженицей присутствовал её муж.

На вид женщине примерно 35 лет. По словам очевидцев, это уже не первые роды для неё.

Информацию новосибирским СМИ подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

«В 13:33 в «Скорую помощь» поступило сообщение из ТЦ «Заря» на улице Забалуева. Машина подъехала через 12 минут, женщина уже родила ребенка. Врачи осмотрели маму и малыша, доставили в 6-й роддом», – рассказали «Вестям» в ведомстве.