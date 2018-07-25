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Андрей Травников посетил крупнейшего налогоплательщика области

Искитимское предприятие является крупнейшим налогоплательщиком в Новосибирской области. На «Сибирском антраците» побывал врио губернатора.

25.07.2018 Фото: Натальи Кривякиной/VN.RU Нет комментариев

Андрей Травников посетил крупнейшего налогоплательщика области

Руководитель региона Андрей Травников побывал на одном из крупнейших предприятий Новосибирской области АО «Сибирский Антрацит». Врио губернатора осмотрел действующие угольные разрезы с вертолета, ознакомился с работой производственных объектов и провел совещание, на котором рассмотрены планы развития предприятия и обсуждены самые актуальные вопросы.
«Сибирский Антрацит», расположенный на землях сразу пяти муниципальных образований Искитимского района, несколько лет реализует масштабный инвестиционный проект, цель которого — увеличение добычи и переработки антрацита до 9,5 млн тонн в год.

Вот уже второй год, в связи с высокими производственными и финансовыми показателями, предприятие не пользуется региональными налоговыми льготами, которые предоставляются в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Как отметил Андрей Травников, это пример ответственного отношения предприятия к партнерству с властями того региона, где оно находится.
Руководитель области побывал на Колыванском угольном разрезе. В авторемонтных мастерских Андрей Александрович принял участие в церемонии передачи в эксплуатацию новых углевозов «Скания», а также познакомился с новой автоматической системой диспетчеризации, которая за счет исключения человеческого фактора из управления движением автотранспорта позволит увеличить производительность труда.

Андрей Травников посетил крупнейшего налогоплательщика области

В ходе рабочего совещания глава региона отметил, что «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный» — крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области, имеющие хорошие перспективы для развития производства и инфраструктуры. Поэтому очень важно синхронизировать производственные и инвестиционные планы предприятия, властей района и региона в целом, обсудить актуальные вопросы.

Андрей Травников посетил крупнейшего налогоплательщика области

Первое поручение врио губернатора по итогам совещания касалось подготовки кадров. Уже сегодня предприятие вынуждено использовать труд работников вахтовым методом, приглашая специалистов из других регионов.
«На предприятии высокая заработная плата, созданы комфортные бытовые, производственные условия для работы,
— отметил Андрей Травников. — Конечно, нужно привлекать жителей Новосибирской области, а для этого их учить. Во взаимодействии с местными властями, руководством учебных заведений необходимо выстроить систему подготовки необходимых для предприятия специалистов».

Подводя итоги встречи, генеральный директор АО «Сибирский Антрацит» Анастасия Попрыгаева поблагодарила главу региона за внимание к предприятию. «Мы развиваемся, — сказала Анастасия Владимировна, — уделяем много внимания созданию предпосылок к развитию предприятия, так что регион может на нас рассчитывать».

Источник: VN.RU


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