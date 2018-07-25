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Электричка сбила насмерть 18-летнего юношу под Бердском

Личность погибшего установлена. Им оказался житель Новосибирска. Обстоятельства произошедшей на перегоне «Сеятель-Бердск» трагедии выясняют следователи.

25.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Электричка сбила насмерть 18 летнего юношу под Бердском

За это лето в Бердске и его окрестностях произошло 4 смерти на железнодорожных путях

Вечером 24 июля на железной дороге под Бердском погиб молодой человек. Яна Стрижова, старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что трагедия произошла около 17:30 на 29-м километре перегона «Сеятель-Бердск». Скончался «сильно травмированный» электричкой мужчина 2000 года рождения.

— В ходе первоначальных проверочных мероприятий его личность установлена, им оказался житель Новосибирска. Все обстоятельства произошедшего сейчас следователи выясняют в ходе доследственной проверки, — пояснила Яна Игоревна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о подобных происшествиях на железнодорожных станциях Новосибирска и Искитима. За это лето в Бердске и его окрестностях на железной дороге погибли четыре человека.

Первый смертельный случай на станции Бердск произошел 15 июня — товарный поезд насмерть сбил 64-летнего мужчину, переходившего пути по деревянному настилу и не убедившегося в безопасности. Затем 23 июня недалеко от железнодорожного вокзала тепловоз насмерть сбил женщину, переходившую рельсы с собакой.

Третий инцидент зафиксирован 29 июня: товарняк насмерть сбил 75-летнего мужчину, не убедившегося в безопасности перехода в неположенном месте.

Две недели назад недалеко от остановочной платформы Береговая под грузовой поезд попал мужчина в возрасте 20 лет. Он лег на рельсы за 200 метров перед приближающимся поездом и не реагировал на предупреждающие сигналы. Молодой человек погиб от травм, несовместимых с жизнью.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Опять что ли?

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  2. Adeli

    это уже становится похоже на какую-то эпидемию!… выбросы со свалки так влияют что-ли…

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