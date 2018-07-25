КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам комнату! 8913-783-06-75 Галина Вавильевна
продам
продам
продам
продам
Продам 1-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Со смехом отрубила голову котенку дочь поселкового главы в Алтайском крае

Погиб пилот разбившегося самолета Cirrus в лесу Новосибирска

Похитил 800 млн рублей у новосибирских дольщиков строитель из Бердска

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Андрей Травников посетил крупнейшего налогоплательщика области

Родила сына покупательница во время шопинга в ТЦ Новосибирска

Электричка сбила насмерть 18-летнего юношу под Бердском

Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска

Не пустили за границу из-за коммунальных долгов 3500 жителей Новосибирска

Проиндексируют материнский капитал в 2020 году

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска

В городе составили реестр детских площадок. Каждую из них обследуют сотрудники УЖКХ, представители УК и старшие по домам. Изношенные формы демонтируют.

25.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска

Незакрепленные металлические горки могут стать причиной травмирования детей

Проводит ревизию детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов отдел энергетики и ЖКХ Бердска.

По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, сформирован реестр детских игровых площадок в целом по городу. И каждую из этих площадок оценивают визуально на предмет безопасности для детей. В управляющие компании направлены письма, с просьбой предоставить информацию по тем игровым площадкам, где есть необходимость демонтажа.

— Как только мы получим информацию, то организуем комиссию для выезда на площадки, и будем комиссионно принимать решение о демонтаже конкретных игровых форм, не соответствующих нормам, — пояснила на совещании чиновников 23 июля Татьяна Владимировна.

По словам мэра Евгения Шестернина, необходимо определить график обхода площадок вместе с управляющими компаниями и со старшими по домам.

— Чтобы было понятно, что это не прихоть. Качели с жесткой сцепкой уже давно запрещены. Только цепные. Но мы еще сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. Зачастую видим незакрепленные горки. Они просто установлены и присыпаны землей — не более того. Есть такие моменты. Это все нужно исключить. И пока земляные работы возможно вести, нужно все делать сейчас. Не только там, где сейчас идет благоустройство дворовых территорий, — отметил Евгений Шестернин.

Мэр поручил через неделю сделать доклад по охвату дворовых территорий, отметить, где площадки восстанавливают и где демонтируют. В ходе обхода проводить дефектацию металлических форм на предмет травмоопасности. Чтобы не было совмещения детских площадок и опор, на которые натягивают веревки для сушки белья, подчеркнул Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сентябре 2017 года на 9-летнего Даниила рухнула тяжелая металлическая горка, которая оказалась незакрепленной. Мальчик получил сложный перелом руки и попал в больницу. В 2016 году лесенка-радуга придавила девочку на ул. Спортивной.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Багги Прото и Братишка на сибирском этапе Rainforest Chellenge в Бердске Интернет магазин климатической техники: делайте качественные покупки Со смехом отрубила голову котенку дочь поселкового главы в Алтайском крае

(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска»

    Давайте рассуждать логически. 99% всех горок и качель во дворах МКД поставили до перестройки , это факт! Значит путем простых арифметических вычислений получим, что им
    не меньше 27 лет! Вывод: практически все горки и качели Бердска будут признаны АВАРИЙНЫМИ и подлежат сдачи в металлолом! Нет горок и качель — нет проблем у КБУ и управляшек! Теорема доказана!

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      В моём бывшем дворе стоит горка, которой уже 40 лет и вроде как ничего ещё, бодрячком =)

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • зри в корень

        «В моём бывшем дворе стоит горка, которой уже 40 лет и вроде как ничего ещё, бодрячком»

        Хорошо обученный проверяющий, всё равно найдет к чему придраться! Кушать то всем хочется!

        Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 14500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика