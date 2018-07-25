«Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска»

Проводит ревизию детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов отдел энергетики и ЖКХ Бердска.

По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, сформирован реестр детских игровых площадок в целом по городу. И каждую из этих площадок оценивают визуально на предмет безопасности для детей. В управляющие компании направлены письма, с просьбой предоставить информацию по тем игровым площадкам, где есть необходимость демонтажа.

— Как только мы получим информацию, то организуем комиссию для выезда на площадки, и будем комиссионно принимать решение о демонтаже конкретных игровых форм, не соответствующих нормам, — пояснила на совещании чиновников 23 июля Татьяна Владимировна.

По словам мэра Евгения Шестернина, необходимо определить график обхода площадок вместе с управляющими компаниями и со старшими по домам.

— Чтобы было понятно, что это не прихоть. Качели с жесткой сцепкой уже давно запрещены. Только цепные. Но мы еще сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. Зачастую видим незакрепленные горки. Они просто установлены и присыпаны землей — не более того. Есть такие моменты. Это все нужно исключить. И пока земляные работы возможно вести, нужно все делать сейчас. Не только там, где сейчас идет благоустройство дворовых территорий, — отметил Евгений Шестернин.

Мэр поручил через неделю сделать доклад по охвату дворовых территорий, отметить, где площадки восстанавливают и где демонтируют. В ходе обхода проводить дефектацию металлических форм на предмет травмоопасности. Чтобы не было совмещения детских площадок и опор, на которые натягивают веревки для сушки белья, подчеркнул Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сентябре 2017 года на 9-летнего Даниила рухнула тяжелая металлическая горка, которая оказалась незакрепленной. Мальчик получил сложный перелом руки и попал в больницу. В 2016 году лесенка-радуга придавила девочку на ул. Спортивной.