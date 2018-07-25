«Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска»

Незакрепленные металлические горки могут стать причиной травмирования детей
Проводит ревизию детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов отдел энергетики и ЖКХ Бердска.
По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, сформирован реестр детских игровых площадок в целом по городу. И каждую из этих площадок оценивают визуально на предмет безопасности для детей. В управляющие компании направлены письма, с просьбой предоставить информацию по тем игровым площадкам, где есть необходимость демонтажа.
— Как только мы получим информацию, то организуем комиссию для выезда на площадки, и будем комиссионно принимать решение о демонтаже конкретных игровых форм, не соответствующих нормам, — пояснила на совещании чиновников 23 июля Татьяна Владимировна.
По словам мэра Евгения Шестернина, необходимо определить график обхода площадок вместе с управляющими компаниями и со старшими по домам.
— Чтобы было понятно, что это не прихоть. Качели с жесткой сцепкой уже давно запрещены. Только цепные. Но мы еще сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. Зачастую видим незакрепленные горки. Они просто установлены и присыпаны землей — не более того. Есть такие моменты. Это все нужно исключить. И пока земляные работы возможно вести, нужно все делать сейчас. Не только там, где сейчас идет благоустройство дворовых территорий, — отметил Евгений Шестернин.
Мэр поручил через неделю сделать доклад по охвату дворовых территорий, отметить, где площадки восстанавливают и где демонтируют. В ходе обхода проводить дефектацию металлических форм на предмет травмоопасности. Чтобы не было совмещения детских площадок и опор, на которые натягивают веревки для сушки белья, подчеркнул Шестернин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сентябре 2017 года на 9-летнего Даниила рухнула тяжелая металлическая горка, которая оказалась незакрепленной. Мальчик получил сложный перелом руки и попал в больницу. В 2016 году лесенка-радуга придавила девочку на ул. Спортивной.
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«Опасные горки и качели уберут во дворах Бердска»
Давайте рассуждать логически. 99% всех горок и качель во дворах МКД поставили до перестройки , это факт! Значит путем простых арифметических вычислений получим, что им
не меньше 27 лет! Вывод: практически все горки и качели Бердска будут признаны АВАРИЙНЫМИ и подлежат сдачи в металлолом! Нет горок и качель — нет проблем у КБУ и управляшек! Теорема доказана!
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В моём бывшем дворе стоит горка, которой уже 40 лет и вроде как ничего ещё, бодрячком
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«В моём бывшем дворе стоит горка, которой уже 40 лет и вроде как ничего ещё, бодрячком»
Хорошо обученный проверяющий, всё равно найдет к чему придраться! Кушать то всем хочется!
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