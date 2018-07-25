Не пустили за границу из-за коммунальных долгов 3500 жителей Новосибирска

Тысячи жителей Новосибирской области не смогут выехать за пределы РФ из-за задолженностей по отоплению и горячей воде перед «Сибирской генерирующей компанией»(СГК). По сообщению пресс-службы новосибирского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» [входит в состав «Сибирской генерирующей компании], на 20 июля текущего года в список «невыездных» попали почти 3,5 тыс. жителей региона.

Прежде чем ограничить должника в выезде за границу, представители ресурсоснабжаюшей компании напоминают ему о накопившейся задолженности с помощью звонков или письменных уведомлений.

«В отношении должников применяются различные меры: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, в том числе автомобилей, а также ограничение на выезд должника из Российской Федерации», — рассказала начальник отдела по работе с исполнительным производством Новосибирского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» Рушания Замятина.

По мнению Замятиной, ременное ограничение на выезд в отношении должников – эффективная мера воздействия, особенно в период летних отпусков.

Как сообщил РБК Новосибирск и.о. руководителя УФССП по Новосибирской области Эдуард Бабков, долг жителей региона перед ресурсоснабжающими компаниями и организациями ЖКХ в первом полугодии этого года за пользование теплоэнергией и услугами ЖКХ составил 616 млн руб. и 992 млн руб. соответственно.

Общая сумма взысканной задолженности в пользу ресурсоснабжающих компаний и организаций ЖКХ по итогам первого полугодия составила 788,7 млн руб. Это на половину больше показателей за первые шесть месяцев прошлого года (527 млн руб.). В прошлом же году сумма взысканной задолженности, по сравнению с показателями 2016 года, увеличилась на 28% (411,4 млн руб.).

Новосибирский филиал СТК обслуживает ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 33 локальных и ведомственных котельных в Новосибирске, Барабинскую ТЭЦ и ООО «Энергетик» в Куйбышеве.

Источник: РБК