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Пропал летевший в Томск самолет Cirrus в Новосибирской области

Легкомоторное воздушное судно ищут спасатели в том числе в водоемах Новосибирска, Мошковского и Болотнинского районов.

25.07.2018 Фото: Flickr Нет комментариев

Пропал летевший в Томск самолет Cirrus в Новосибирской области

Самолет Cirrus вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска

В Новосибирской области ведутся поиски легкомоторного самолета, связь с которым пропала. По оперативным данным, сегодня, 25 июля, в 8:05 местного времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска и следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолет не прибыл, сообщали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Поиски ведутся и с воздуха, и на суше, а также вдоль береговой линии реки Обь. Вертолет МИ-8 в составе 6 человек приступил к авиаразведке. Старосты, группа пожарных и спасателей в настоящее время обследуют территорию Колыванского района. На береговой линии поиски организованы от н. п. Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью. Однако местонахождение пропавшего самолета пока неизвестно.

Известно, что поиски ведутся также на территории Томской области. В поисковых работах к этому часу в Новосибирской области задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

Со слов охраны аэропорта «Северный», самолет взлетел в 06:10 (мест), и проследовал в направлении н.п. Мочище.

Организовано взаимодействие, информационный обмен со спасательным авиационным центром г. Новосибирск, с ЕДДС, старостами, пожарно-спасательными подразделениями, ГИБДД, транспортной прокуратурой. В УФСБ по Новосибирской области дана заявка, по определению местонахождению сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолета.

Организованы поиски на акватории р. Обь от Затона Ленинский район г. Новосибирска до н.п. Дубровино Мошковского района (4 человека, 2 плавсредства) и от н.п. Ташара Мошковского района до н.п. Кругликово Болотнинского района (2 человека, 1 плавсредство).

Информация уточняется.


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