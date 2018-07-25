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Проиндексируют материнский капитал в 2020 году

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Проиндексируют материнский капитал в 2020 году

С начала 2015 года размер маткапитала в России составляет 453 тыс. рублей, с тех пор эта сумма не увеличивалась.

25.07.2018 Фото: kremlin.ru Нет комментариев

Проиндексируют материнский капитал в 2020 году

Кабинет министров намерен возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта «Демография», — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник.

С начала 2015 года размер материнского (семейного) капитала в России составляет 453 тыс. рублей, с тех пор эта сумма не индексировалась.

Национальный проект «Демография» — комплексный документ, направленный на исполнение нового «майского» указа президента. Накануне премьер Дмитрий Медведев сообщил, что на его реализацию в ближайшие шесть лет направят более 3,5 трлн рублей. В нацпроект входят, в том числе, трансферты из федерального бюджета Пенсионному фонду на выплаты материнского капитала.

Источник: Интерфакс


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