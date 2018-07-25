Багги Прото и Братишка на сибирском этапе Rainforest Challenge в Бердске

Михаил Зюков

фото Михаила Зюкова и rfcrus.pro

У машин постоянно крутились дети

Rainforest Challenge — всемирно известная гонка по бездорожью, считающаяся одним из самых трудных испытаний для любителей и профессионалов в сфере внедорожного спорта. Вот уже более 20 лет основной этап гонки проводится в Малайзии во время сезона дождей. Под знаменами RFC ежегодно собираются люди и автомобили со всех уголков земного шара. Российские отборочные этапы проводятся с 2013 года.

Дизайн машин — тоже ручная работа

— Это серия гонок, которые проводятся по всей России. Отборочный этап, победитель которого получает путевку в Малайзию. Если есть у них возможность доставить машину туда, то участие там уже бесплатно. У нас участвует обычно от 15 машин, основная часть — сильные гонщики, подготовившие машину и уверенно держащие себя на трассе. Сюда едут машины с Красноярска, с Томска, — поясняет суть мероприятия Станислав Чудинов, организатор.

Другие авто выглядят привычно

Регистрация участников началась в 16:00 на праздничной площадке городского парка культуры и отдыха. Площадка большая и ровная, на ней удобно устраивать подобного рода мероприятия, но самое главное — на ней каждый автомобиль представлен будто на подиуме. Некоторые участники приезжают заранее. Регистрация — дело не долгое, однако водители хотят поставить своего железного зверя поближе к сцене. Так больше зрителей смогут оценить плоды упорного ручного труда и инженерной мысли участника.

Многие авто — переделки знакомых моделей

Автор видео Михаил Зюков

— Машина полностью сконструирована с нуля. Спроектировано все до мелочей. Создана она конкретно под гонки. Такая машина не может передвигаться по дорогам общего пользования. В своем классе она уникальна. Как и все противники, собственно. У нас вот багги. Зовем его Прото. Как прототип, — рассказывает Евгений Рыбин, один из участников гонки.

Багги Прото

ФОТО: Евгений Рыбин — водитель Прото

Кто бы что не говорил, но большую часть пришедших зрителей интересовал не факт проведения гонки или выступления. Гуляющих горожан на праздник привлекали необычно выглядящие автомобили. Не только Прото, большая часть всех машин — ручной сборки, специально адаптированные к суровым условиям, подготовленным организаторами на трассе. Кто-то собрал свою машину полностью с нуля, как это сделал Евгений. Другие переработали под свои нужны уже известные марки автомобилей. В некоторых даже узнаются знакомые черты классических джипов или УАЗиков. Не во всех. Участник Братишка когда-то был простым УАЗом, однако теперь черты предка в Братишке совершенно не улавливаются.

В Братишке почти не угадываются черты УАЗа

Автор видео Михаил Зюков

— Мы его ласково называем Братишка. Он никогда нас не подводил, никогда в беде не бросал. Всегда помогал. Ломался, бывало, но мы всегда на нем финишировали и не было ни одного этапа, чтобы нас притащили или эвакуировали. За девять лет. А изначально то был просто уазик, а сейчас вон как изменился, — поясняет Василий Лысенко, водитель Братишки.

Внутренности авто также выставлялись на показ

Развлекательная программа начинается в 18:00, но уже в пять часов площадка полна людей. До открытия еще час, но гуляющие семьи уже в плену собственных детей, которые, в свою очередь, восторженно рассматривают участников и их машины. Некоторые позволяют даже забираться внутрь и на крышу авто. Ну не жалко же. На фоне блестящих чистых машин, что часто могут погнуться от несильного удара кулака, самодельные багги выглядят тематически потрепанными. Внешний вид таких не испортить легкими детскими ногами. Рамы, толстые пластины и грани крашеного металла придают авто не только прочности, но и значительную долю стиля.

Потрепанность придает авто шарм

— И водители и организаторы добры, позволяют мальчикам ползать по некоторым машинам. Даже забраться помогают. Немного волнует, что споткнуться легко могут и сверзиться, но пока такого не было, как я видела…Мы следим, если что. Фотографируем, — отмечает Людмила, одна из зрительниц, пришедших с детьми.

Наконец, началось само открытие. Для развлечений бердчан организаторы подготовили много номеров, которые, при желании, с легкостью можно было разделить на три группы. Танцы, собаки и какая-то магия. С танцами все ясно. Красивые девушки под приятную и заводную музыку вытанцовывали перед восторженной публикой. Восторгаться есть чем, ведь мастерство и артистизм танцовщиц на высоте. Номера собак были по разнообразнее. Тут вам и танцы, и демонстрация умений, и дрессировка, и фрисби. Братья меньшие постарались на празднике на славу.

Танец с собакой

Автор видео Михаил Зюков

Но наибольший фурор вызвал своим выступлением коллектив ShowTime. Их я и назвал «магией». Эти ребята решили, что публику надо не просто развлекать, но изумлять, поэтому каждый их номер был очень необычен. Первым их выступлением стало шоу мыльных пузырей. Дети были в неистовом восторге. Ведущий перед выступлением попросил ребят держать себя в руках и не выбегать на площадку, но кто бы его послушал, когда перед носом творится подобное волшебство. Естественно, через минуту площадка была полна детей и ведущим ничего не оставалось кроме как всеми силами сдерживать разбушевавшуюся ребятню. Затем были фокусы с химией, с жидким азотом. Выступление удалось на славу.

Мыльные пузыри радовали детей

ShowTime показывали фокусы с жидким азотом

Затем — представление участников. Зрители наконец увидели и познакомились с владельцами автомобилей, что уже не первый час украшали праздничную площадку.

Сейчас еще красивые, а главное, целые автомобили вскоре покроются толстым слоем грязи. Им предстоит тяжелейшее испытание на бердской трассе. Она представляет собой множество коротких участков дороги, имитирующих различные суровые условия нашей необъятной. Болота, леса, грязь, крутые склоны — лишь часть заготовленных препятствий. Сложность возрастает по мере прохождения трассы. До финала можно просто не добраться. Застрять где-то на пол пути — вполне реальная ситуация, случающаяся со многими участниками каждый год.

Не все машины добираются до финиша

-Честно сказать? Я здесь ради удовольствия здесь. Личного удовольствия. Эмоционального подъема, жизненного опыта какого-то. Меня привлекли случайно, и мне очень понравилось, — делится эмоциями Василий Лысенко.

Ведущий Михаил как мог развлекал детей

-Для зрителей что удобно, все секции в шаговой доступности. Люди, которые не знают, что это и хотят посмотреть, могут в полной мере увидеть работу штурмана, работу пилота, как это все изнутри выглядит. Это не как в других гонках, которые проводятся далеко в лесах, далеко от цивилизации. У нас все близко, — рассказывает Станислав Чудинов.

Каждая машина имеет свое лично имя

Следующие два дня были наполнены преодолением и адреналином как для участников, так и для зрителей. На вид некоторые участки трассы выглядят непреодолимыми, однако водители каждый раз умудряются поразить своим мастерством и пройти на багги там, где, казалось бы, пешком не пробраться. В этом и заключается экстрим. Жажда к преодолению, постоянная опасность поломки автомобиля и радость победы, который каждый участник вручную добывает из грязи и пота. Сама победа — лишь цель. По словам водителей, самое лучшее — процесс, участие и подготовка. Создать своими руками машину и посмотреть, чего она и ты сам стоите на одной из самых сложных трасс на планете.

Грязь — постоянный спутник водителей на трассе

По итогом гонки самым выносливым, прочным и быстрым экипажем стали Евгений Лазарев и Трофим Кривошапкин, преодолевшие дистанцию на модифицированном Nissan Patrol. Они получили звание Абсолютного чемпиона RFC Siberia 2018. Второе место за Алексеем Разумовым и Алексеем Козиным, управлявшими самодельным автомобилем. Третье место взяли Василий Лысенко и Денис Бабич на своем самодельном багги Братишке.