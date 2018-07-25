Сбившему женщину с коляской на «зебре» в Бердске грозит уголовное дело

Очевидцы происшествия рассказали, что «Нива» буквально протащила женщину по асфальту
Светлана Гусельникова, следователь отдела полиции Росии по городу Бердску рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники ГИБДД еще изучают и собирают обстоятельства ДТП на пешеходном переходе пересечения улиц Космическая и Лунная.
Напомним, что 19 июля 70-летний мужчина на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита» сбил женщину с коляской. Из-за множества переломов и травм, врачи ввели женщину в искусственную кому. Ребенок не пострадал.
— Сотрудники ГИБДД соберут материалы дела и передадут в полицию Бердска. Вред женщине причинен тяжкий, поэтому после исследования материала дела мы примем решение о возбуждении уголовного дела, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Светлана Сергеевна. следователь полиции Бердска.
Мама сбитой женщины рассказала «Курьер.Среда.Бердск», что ей позвонили люди, которые якобы были свидетелями происшествия.
— Мне первым позвонил мужчина, сказал, что он свидетель ДТП. После моих вопросов и просьбы встретится он начал просить деньги за информацию, — рассказала Нина Михайловна.
Родственники пострадавшей после ДТП женщины продолжают поиски реальных свидетелей происшествия: Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля 2018 г. на перекрестке Космическая и Лунная напротив ТЦ «Орбита», в котором пострадала молодая женщина. Если Вы стали свидетелем или у Вас есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-913-737-58-36 или 8-983-322-21-15.
Свидетели ДТП, случившемся 19 июля на пешеходном переходе напротив ТЦ «Орбита», могут сообщить информацию следователю полиции Бердска Светлане Гусельниковой по телефонам 02 и 8913-475-24-70.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10