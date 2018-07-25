Сбившему женщину с коляской на «зебре» в Бердске грозит уголовное дело

Светлана Гусельникова, следователь отдела полиции Росии по городу Бердску рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники ГИБДД еще изучают и собирают обстоятельства ДТП на пешеходном переходе пересечения улиц Космическая и Лунная.

Напомним, что 19 июля 70-летний мужчина на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита» сбил женщину с коляской. Из-за множества переломов и травм, врачи ввели женщину в искусственную кому. Ребенок не пострадал.

— Сотрудники ГИБДД соберут материалы дела и передадут в полицию Бердска. Вред женщине причинен тяжкий, поэтому после исследования материала дела мы примем решение о возбуждении уголовного дела, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Светлана Сергеевна. следователь полиции Бердска.

Мама сбитой женщины рассказала «Курьер.Среда.Бердск», что ей позвонили люди, которые якобы были свидетелями происшествия.

— Мне первым позвонил мужчина, сказал, что он свидетель ДТП. После моих вопросов и просьбы встретится он начал просить деньги за информацию, — рассказала Нина Михайловна.

Родственники пострадавшей после ДТП женщины продолжают поиски реальных свидетелей происшествия: Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля 2018 г. на перекрестке Космическая и Лунная напротив ТЦ «Орбита», в котором пострадала молодая женщина. Если Вы стали свидетелем или у Вас есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-913-737-58-36 или 8-983-322-21-15.

Свидетели ДТП, случившемся 19 июля на пешеходном переходе напротив ТЦ «Орбита», могут сообщить информацию следователю полиции Бердска Светлане Гусельниковой по телефонам 02 и 8913-475-24-70.