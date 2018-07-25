ООН: Детство у мужчин продлится до 42 лет

Почему сегодня детство человека тянется до 30 лет и к чему это ведет.

Верховный суд Нью-Йорка отказал в иске родителям против их 27-летнего сына, которого они требуют выселить из их дома за отказ работать и оплачивать бытовые услуги. Мотивация судьи сразила родителей: «По данным ООН, детство человека продлевается до 25-30 лет, и родители несут ответственность за ребенка». О том, как долго новые взрослые дети будут искать себя и почему к поискам придется подключиться всем, в интервью «РГ» размышляет профессор Института психологии РГГУ Владимир Кудрявцев.

Вы разделяете тезис о том, что детство человека продолжается до 25-30 лет?

Владимир Кудрявцев: В прошлом году я работал в Ванкуверском университете. Так вот Канада и США изучают прогноз ООН о том, что мужчины к середине века будут оставаться детьми до 42 лет. Основание: только к 42 годам у мальчиков заканчивается игровой подход к жизни. В 2012 году ВОЗ официально предложила молодость ограничить 44 годами.

За счет чего детство становится безразмерным?

Владимир Кудрявцев: Да, но взросление не наступает. Физическое детство уходит, а социальное продлевается. Просто не наступает взросление. Курьезное проявление этой тенденции: два решения Верховного суда Нью-Йорка. По иску к 27-летнему сыну, нежелающему работать, родителям отказали даже в рассмотрении дела. Ребенок и все тут. А по иску к 33-летнему сыну (родители, как и в первом случае, тоже требовали выселить сына из их дома за отказ работать и оплачивать бытовые услуги), мать и отец выиграли процесс. И это, несмотря на то, что 33-летний сын имеет бизнес, пусть и временно убыточный, свою комнату и живет на самообслуживании. Но! Съезжать он не намерен и подал на апелляцию.

Явление миру «взрослого ребенка»? Да. Мои первокурсники и даже третьекурсники называют меня «учителем», ждут «няньканья» как в школе. И даже на работе работа многими, включая руководство, воспринимается как игра. А особенности бизнеса сегодня часто таковы, что деньги, при знании приемов и технологий, заработать может даже школьник. На успешность такого бизнеса «детство на работе» почти не влияет. До поры, до времени. Пока не потребуется взрослый ум и зрелый подход.

Дальше — семья. Мало того, что ее строит «игрок в семью», так он еще и действует по шаблону. Еще недавно семья говорила: «Принимай решение сам, своим умом». А сегодня даже деды и бабушки «кликают» советы из интернета. Коварство интернет-«психологии» в том, что ее «совет» — своего рода шаблон виртуального мира, который вычисляется «лайками» удачного хода. И люди находят готовое решение. Итог: сегодня крайне высока интеллектуальная взрослость при крайне неокрепшей социальной взрослости. И как раз эти разбегающиеся крайности провоцируют растянутое детство.

Игра в жизнь разъединяет или сближает деление поколений молодежи на «Пепси», миллениалов, «ЯЯЯ», а теперь еще и на Z или «гугл»?

Владимир Кудрявцев: Сейчас идет беспрецедентно быстрая смена портретов поколений. Стремительный социально-технологический бум приводит к тому, что люди не живут, а настраиваются. И поколения «ЯЯЯ» или выскочек, и поколение «гугл», «гуглящих» жизнь через сеть, это формы настройки и даже пробы форм жизни. Скорость и многообразие изменений будут ускоряться. Но это внешняя сторона перемен. А внутренние перемены замедляются, социального взросления не происходит, продлевается детство. Основы этого замедления нужно искать во взрослом сознании, которое тормозит и передает торможение потомству. Даже в фундаментальной науке сейчас моден «игровой подход». Это ведет к торжеству иллюстративности мышления, часть молодой научной поросли уходит к переоткрытию научных открытий 20-30-х годов прошлого века, но дает их в облегченной, иллюстративной форме. Например, я занимаюсь психологией творчества и отслеживаю все, что касается Нобелевских премий последних лет. Так вот, если классические Нобелевские премии в ХХ веке давались за фундаментальные открытия — генома человека, строения вещества, то в ХХI веке идет вал сугубо технологических, прикладных открытий, которые иллюстрируют прежние фундаментальные достижения — генома интеллекта человека, генома долголетия, генома наследственности и так далее. Они делаются лабораторно, без постижения «фундамента» — генома человека, даже без визуализации того, что исследуется. Но работы тянут на Нобелевку.

То есть молодежь не знает как взрослеть, но знает как работать?

Владимир Кудрявцев: Абсолютно точно. Неспроста, даже на Западе, идеалы самодостаточности личности меняются. Раньше там молодой человек в 18 лет отделялся от родителей. Теперь обычная картина в США — 30-летние мальчики и девочки живут с родителями. Хотя и работают.

Как это сказывается на рынке труда? Люди в 20-25 лет готовы работать по-взрослому?

Владимир Кудрявцев: Образ взрослости, как и образ детства, меняется. У Пастернака по этому поводу есть точный образ: «Талантов много, духа нет». У наших детей талантов много. Они рождаются, кажется, со встроенным «цифровым» интеллектом и учат ему мам и пап. Но у нового поколения дух не догоняет талант. Духа нет в силу того, что слишком стремительны эти изменения. Вспомните, массовые бизнесы, например «Макдоналдс», начинались с того, что были нишевыми. Идея была «детской» — «Макдоналдс» заметил, что рабочим надоело ходить с судками, а кафе дороги. Так появилась доступная экспресс-еда. Ее все ругают, но едят. Но когда «Макдоналдс» приходит в монгольскую степь или джунгли Уганды, во-первых, с ним приходит глобализм, во-вторых, он меняет образ мира и сознания.

К таким поискам форм труда будущего надо присматриваться. А «инфантилизм современной молодежи» воспринимать как объективный процесс и пытаться его использовать. Иначе получится как с интернетом. Ведь интернет открыл в России известный кибернетик Анатолий Китов. Прообраз сети он создал для ВПК в 60-е. Премьер Косыгин высоко оценил идею, но партия ее обозвала «детством». А могли бы не по-детски обойти США.

Как долго «взрослые дети» будут искать себя?



Владимир Кудрявцев: Раньше на Западе если в 15 лет подросток не нашел себя, его вели к психиатру. Сегодня норма в том, что взрослые ищут себя всю жизнь, меняя работы, семьи, образование.

Тогда почему вполне успешные 30-40-летние все чаще отказываются от смысловых ценностей зрелости — семьи, детей?



Владимир Кудрявцев: Это не биология, это другая «социология». «Продлить-то род я продлю, а что дам, когда я сам себя ищу?» Кстати, вы сами назвали этих взрослых детей успешными. Все верно: успешность все меньше сегодня связана со взрослостью. И в этом мы сами виноваты.

Именно поэтому поколение Z создает свои нишевые пространства, но не грезит изменить общественный строй или хотя бы весь мир?Владимир Кудрявцев: Я скажу возмутительную вещь. Молодые сами ищут способы взросления. Менять мир не хотят старики. На полюсе зрелости та же динамика: поиски себя и бесконечная проба пера. Старики начинают рисовать, путешествовать, танцевать, моделировать. Может, это новое нормальное состояние внутреннего совершенствования человека? Не будем спешить с обобщениями. Парадокс ведь в том, что, казалось бы, сейчас больше возможностей для заработков. Капитализм, как бы его ни ругали, вынужден демократизироваться, а люди, молодые в первую очередь, выбор делают в пользу постматериальной эпохи. Есть в этом свой стиль взрослых детей. Именно им предстоит формулировать и переформатировать не экономические, а смысловые ценности, которые себя обесценили. И я верю, что именно взрослые дети, с их нестандартностью и нематериальностью мышления, способны в вечные ценности — добра, справедливости, любви и семьи — вдохнуть новые силы.

Источник: РГ