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Поклонская хочет от пенсионной реформы гарантий трудоустройства пожилых

Депутат Госдумы, единственная из единороссов голосовавшая против повышения пенсионного возраста, готовит свои поправки в законопроект.

25.07.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Поклонская хочет от пенсионной реформы гарантий трудоустройства пожилых

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в интервью “Ъ FM”, что готовит собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе. В частности, они будут касаться возраста выхода на пенсию и гарантий для женщин.

При этом, как сообщила госпожа Поклонская, никто из членов фракции «Единая Россия» не обсуждал ее действия после того, как она единственная из фракции проголосовала против принятия законопроекта в первом чтении вопреки позиции фракции.

«Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 1937 год, в конце-то концов. Пенсионная реформа, конечно, нужна»,— сказала депутат. «Вот к первому чтению было представлено положение — женщинам повысить возраст пенсионный на восемь лет, то есть до 63 женщинам необходимо выходить на работу. Но маленький вопрос: кто возьмет на работу 60-летнюю женщину? Куда она сможет устроиться?» — задалась вопросом Наталья Поклонская.

«Мы сейчас с помощниками сидим, разрабатываем, вносим свои предложения, поправки ко второму чтению — все, что можем предложить со своей стороны, мы над этим работаем»,— пояснила она.

Госпожа Поклонская в связи со сложившейся ситуацией отметила, что ничего не боится. «Если бы боялась, наверное, не работала и не голосовала бы так. Я голосую по совести и стараюсь выполнять свою работу по совести»,— заявила она.

Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что думская фракция «Единой России» рассмотрит вопрос об ответственности Натальи Поклонской во время осенней сессии, когда депутаты соберутся после каникул.

Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении приняла внесенный правительством законопроект о пенсионной реформе, подразумевающий повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов реформы, а окончательного решения по ней пока нет.

Источник: Коммерсант


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