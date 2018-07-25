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По затратам на науку 10-е место в мире занимает Россия

Но РФ является одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, говорится в исследовании ВШЭ.

25.07.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

По затратам на науку 10 е место в мире занимает Россия

Владимир Путин встретился с учеными СО РАН в Новосибирске 8 февраля

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) представили рейтинг стран по затратам на исследования и научные разработки (ИР). Отчет основан на статистических исследованиях. Россия в этом рейтинге занимает 10-е место по величине затрат — $39,9 млрд.

В Топ-10 вошли:

США ($511,1 млрд);
Китай ($451,2 млрд);
Япония ($168,6 млрд);
Германия ($118,5 млрд);
Южная Корея ($79,4 млрд);
Франция ($62,2 млрд);
Индия ($50,1 млрд);
Великобритания ($47,2 млрд);
Бразилия ($41,1 млрд);
Россия ($39,9 млрд).

Россия является одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, говорится в исследовании. В 2016 г. численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 тыс. человек. По этому показателю РФ уступает только Китаю (1692,2 тыс.), США (1380 тыс.) и Японии (665,6 тыс.). Однако по численности исследователей (в эквиваленте полной занятости) в расчете на 10000 занятых в экономике Россия находится на 34 месте.

Еще ниже в рейтинге позиция по индикатору внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя (в эквиваленте полной занятости) — 47 место ($93 тыс.). Первое место за Швейцарией ($406,7 тыс.), второе — e США (359,9). В Китае, где задействована наибольшая численность исследователей, затраты на ИР в 2016 г. составили $266,6 тыс. в расчете на одного исследователя, что соответствует 8 месту среди исследуемых стран.

Источник: Коммерсант


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