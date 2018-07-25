Путин газифицирует всю Россию

Регионы начнут в ускоренном темпе подключать дома к газу.

Поправки в законодательство, которые призваны ускорить темпы газификации регионов и облегчить подготовку городов и сел к приему газа, на минувшей неделе подписал президент России Владимир Путин. Этот документ публикует «Российская газета».

Полномочия по созданию схем газоснабжения окончательно закрепят за местными властями, а самих потребителей будут готовить к приему газа по региональным и межрегиональным программам газификации. Уже через полгода, когда документ вступит в силу, местные власти должны будут начать без проволочек согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения, к которым потом подключат многоквартирные и частные дома, котельные. Муниципальные власти займутся этими вопросами, когда речь пойдет о селах и территориях между ними.

Это логично, подчеркивал депутат Николай Петрунин во время рассмотрения законопроекта в Госдуме: местные власти хорошо знают специфику своей территории, наличие участков земли под газопроводы и репутацию местных строителей.

В новой редакции закона при определении уровня газификации будут учитывать именно подключение новых потребителей, а не только факт их перевода на газ, подчеркивали в министерстве энергетики. В свою очередь, правительство получает право устанавливать порядок разработки, утверждения и претворения в жизнь схем расположения объектов газоснабжения наряду с региональными и межрегиональными программами газификации.

К началу этого года «Газпром» довел средний уровень газификации по стране до 68,1 процента. Среди городов и поселков городского типа уровень газификации составляет 71,4 процента, в сельской местности — 58,7 процента. В минэнерго прогнозировали, что пик будет достигнут к 2030 году, когда к сетевому газу получат доступ 85 процентов городов и сел.

К 2030 году доступ к сетевому газу получат 85 процентов городов и сел в России, ожидает Минэнерго

Программу газификации даже собирались закончить к 2022 году, но процесс усложнялся неопределенностью сторон по полномочиям, после чего с 2017 года функцию координатора на местах возложили на газораспределительные организации «Газпрома». Компания и регионы разграничивают сферы ответственности: первая подводит трубу к границе населенного пункта, а дальше наступает зона ответственности местных властей.

Текущие поправки в законодательство поддержали 74 региона, понимая особенности процесса. Из-за неопределенности полномочий, по словам депутата Алексея Корниенко, сетевой газ сейчас не доходит до некоторых потребителей на Дальнем Востоке и в Сибири.

В программу газификации на этот год включены 66 регионов. Десять субъектов РФ полностью выполняли обязательства и вовремя подключали потребителей к газу, еще 14 регионов сильно отставали от плана, а пять вовсе его игнорировали. Это Хабаровский и Ставропольский края, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Камчатка, рассказывал в июне гендиректор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев. Тормозят газификацию и просроченные долги за газ.

Затраты компании на подвод газа к одному домовладению составляют около полумиллиона рублей. «Если посчитать все затраты и поделить на количество домов и квартир, то чем дальше мы движемся, тем дороже обходится строительство газопроводов. Это связано с тем, что цена на газ регулируется вне зависимости от отдаленности потребителя от трубы», — пояснял глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный Агентству нефтегазовой информации.

36,7 миллиарда рублей составят инвестиции «Газпрома» в программу газификации на этот год

При этом стремиться к стопроцентному проникновению сетевого газа в регионы тоже нет смысла: в марте министр энергетики Александр Новак пояснял, что в отдельных регионах просто нет и не будет газотранспортной инфраструктуры, так как это экономически неэффективно. В этом случае уже сейчас такие отдаленные и изолированные территории используют сжиженный природный газ, пропан-бутановую смесь, а где-то заменяют альтернативными источниками энергии (как в Майминском районе Республики Алтай) или комбинацией с дизелем (как в селе Яйлю того же региона).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2018 году проведут газ в 150 домов бердского микрорайона Южного.

Источник: РГ