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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

25.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск, №26/2018

Сегодня, 25 июля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №26/2018.

В номере вы прочтете:

1.Пикет против «людоедской» пенсионной реформы прошел в Бердске.

2. Отремонтированный за 15 млн рублей канализационный коллектор снова может прорвать.

3. Только одного тонувшего в Берди ребенка смог спасти бывший моряк из Искитима.

4. Фоторепортаж: ул. Лунную обещают реконструировать к 1 августа.

5. Путину не нравится пенсионная реформа, но Госдума поддержала повышение пенсионного возраста.

6. Врио губернатора не стал подавать в суд на бердских депутатов из-за «незаконного» дома у парка Победы.

7. Бердский детсад «Красная шапочка» топит нечистотами жилой дом.

8. Уровень доверия мэру Бердска вреди горожан достиг 68%.

9. Старушка угнала самокат у ребенка средь бела дня.

10.Пилот Сергей Дадыкин погиб в авиакатастрофе из-за шпильки: выводы экспертов.

11. С 65 пакетами насвая задержали бердчанина правоохранители.

12. Во время ЧС должны обеспечить 31 литром воды в сутки каждого жителя Бердска.

13. Электрокабели и ЦТП в микрорайоне Прибрежном город забрал у бизнесмена Илющенко.

14. Инструкция: Как бороться с борщевиком и как спасти дачу от пожара.

15. Фирменные кружки за частушки к 15-летию «Курьера» получают читат5ели газеты.

На обложке — Путину не нравится пенсионная реформа.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


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