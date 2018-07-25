Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск, №26/2018
Сегодня, 25 июля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №26/2018.
В номере вы прочтете:
1.Пикет против «людоедской» пенсионной реформы прошел в Бердске.
2. Отремонтированный за 15 млн рублей канализационный коллектор снова может прорвать.
3. Только одного тонувшего в Берди ребенка смог спасти бывший моряк из Искитима.
4. Фоторепортаж: ул. Лунную обещают реконструировать к 1 августа.
5. Путину не нравится пенсионная реформа, но Госдума поддержала повышение пенсионного возраста.
6. Врио губернатора не стал подавать в суд на бердских депутатов из-за «незаконного» дома у парка Победы.
7. Бердский детсад «Красная шапочка» топит нечистотами жилой дом.
8. Уровень доверия мэру Бердска вреди горожан достиг 68%.
9. Старушка угнала самокат у ребенка средь бела дня.
10.Пилот Сергей Дадыкин погиб в авиакатастрофе из-за шпильки: выводы экспертов.
11. С 65 пакетами насвая задержали бердчанина правоохранители.
12. Во время ЧС должны обеспечить 31 литром воды в сутки каждого жителя Бердска.
13. Электрокабели и ЦТП в микрорайоне Прибрежном город забрал у бизнесмена Илющенко.
14. Инструкция: Как бороться с борщевиком и как спасти дачу от пожара.
15. Фирменные кружки за частушки к 15-летию «Курьера» получают читат5ели газеты.
На обложке — Путину не нравится пенсионная реформа.
Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».
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