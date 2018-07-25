40 лет составляет средний возраст жителей Бердска

Средний возраст является одной из важных характеристик возрастного состава населения. В нем одновременно отражаются уровень рождаемости и показатель продолжительности жизни.

Показатель среднего возраста населения Новосибирской области длительное время растет. Высокий показатель среднего возраста свидетельствует о процессе старения населения.

В 2017 году средний возраст населения области незначительно увеличился (на 0,3%). У женщин он на пять лет выше, чем у мужчин (за счет более высокой продолжительности жизни женщин), передает Новосибирскстат.

Средний возраст сельчан составил 40,1 года, в городской местности – 39,3 года. У городского населения он ниже, чем у сельчан как у мужчин, соответственно, 36,3 и 37,9, так и у женщин – 41,8 и 42,2 года.

В 2017 г. средний возраст россиянина (39,8 года) немного выше, чем у жителя области. В Сибирском федеральном округе (38,4 года) мы уступили «старшинство» Алтайскому краю – 40,3 года и Кемеровской области (39,5). Самые «молодые» – жители Республики Тыва (29,6 года). Это результат высокой рождаемости в этом регионе.

Новосибирск – «возрастной» город. Средний возраст новосибирца составляет чуть более 39 лет (39,2 года). Среди крупных городов СФО (100 тыс. человек и более) «старше» Новосибирска города Рубцовск (41,1) и Бийск (40,2) Алтайского края, Прокопьевск (40,9) Кемеровской области, Омск (39,5), Ангарск и Братск (по 39,4) Иркутской области, а также город Бердск Новосибирской области (40,0).