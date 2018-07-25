КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ю квартиру
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин газифицирует всю Россию

40 лет составляет средний возраст жителей Бердска

В стоимость авиабилетов включают подорожавший керосин

Поклонская хочет от пенсионной реформы гарантий трудоустройства пожилых

Сбившему женщину с коляской на «зебре» в Бердске грозит уголовное дело

Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

По затратам на науку 10-е место в мире занимает Россия

Скульптуру «младенец в капусте» установят в сквере около роддома Бердска

72 года в среднем живут сейчас жители Бердска

Ущерб клиентов «Натали Турс» приблизился к 1,2 млрд рублей

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


40 лет составляет средний возраст жителей Бердска

Бердчане в среднем старше новосибирцев, омичей, населения Братска и в целом россиян.

25.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

40 лет составляет средний возраст жителей Бердска

В Бердске проживает около 15 тыс. детей и более 31 тыс. пенсионеров

Средний возраст является одной из важных характеристик возрастного состава населения. В нем одновременно отражаются уровень рождаемости и показатель продолжительности жизни.

Показатель среднего возраста населения Новосибирской области длительное время растет. Высокий показатель среднего возраста свидетельствует о процессе старения населения.

В 2017 году средний возраст населения области незначительно увеличился (на 0,3%). У женщин он на пять лет выше, чем у мужчин (за счет более высокой продолжительности жизни женщин), передает Новосибирскстат.

Средний возраст сельчан составил 40,1 года, в городской местности – 39,3 года. У городского населения он ниже, чем у сельчан как у мужчин, соответственно, 36,3 и 37,9, так и у женщин – 41,8 и 42,2 года.

В 2017 г. средний возраст россиянина (39,8 года) немного выше, чем у жителя области. В Сибирском федеральном округе (38,4 года) мы уступили «старшинство» Алтайскому краю – 40,3 года и Кемеровской области (39,5). Самые «молодые» – жители Республики Тыва (29,6 года). Это результат высокой рождаемости в этом регионе.

Новосибирск – «возрастной» город. Средний возраст новосибирца составляет чуть более 39 лет (39,2 года). Среди крупных городов СФО (100 тыс. человек и более) «старше» Новосибирска города Рубцовск (41,1) и Бийск (40,2) Алтайского края, Прокопьевск (40,9) Кемеровской области, Омск (39,5), Ангарск и Братск (по 39,4) Иркутской области, а также город Бердск Новосибирской области (40,0).

 


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин газифицирует всю Россию 40 лет составляет средний возраст жителей Бердска В стоимость авиабилетов включают подорожавший керосин

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика