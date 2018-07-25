72 года в среднем живут сейчас жители Бердска

Средняя ожидаемая продолжительность жизни человека характеризует уровень и качество жизни населения. При рождении она показывает число лет, которое потенциально может прожить новорожденный при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким же, как в данный период.

В течение последних 12 лет в области наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 г. она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 71,6 года, передает Новосибирскстат. В 2005 г. были зафиксированы самые низкие значения ожидаемой продолжительности жизни в области. По сравнению с этим годом прирост данного показателя составил 6,5 года (10%): у мужчин – 7,5 года (13%), у женщин – 4,5 года (6%).

За прошедший год ожидаемая продолжительность жизни возросла и у мужчин (на 0,6 года), и у женщин (на 0,1 года), составив, соответственно, 66 и 77 лет. Уходя на пенсию в 55 лет, женщины области имели вероятность прожить в среднем еще 22 года, мужчины в 60 лет – 6 лет.

В 2017 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении у сельского населения была на 3 года меньше, чем у городского (69,2 и 72,2 лет соответственно). За прошедший год она возросла у горожан на 0,4 года, у сельчан – на 0,3 года.

Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин определяет различия в их уровнях смертности. Абсолютные значения ожидаемой продолжительности жизни женщин на протяжении многих десятилетий устойчиво превышают соответствующий показатель у мужчин не менее чем на 10 лет. За 2005-2016 гг. максимальный гендерный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни среди всего населения отмечен в 2005 г. и составил 14 лет, минимальный – 11,5 года в 2016 г. В 2017 г. он сократился до 11 лет.

Среди субъектов Сибирского федерального округа самые высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни – в Томской (72 года), Новосибирской (71,6), Омской (71,5) областях, Алтайском крае и Республике Алтай (71,1). Наименьшая продолжительность жизни в Республике Тыва – 66,3 года. В целом по СФО данный показатель составил 70,5 года, увеличившись на 0,7 года; по России – 72,7 года, рост составил 0,8 года.