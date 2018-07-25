72 года в среднем живут сейчас жители Бердска

Старикам нужна забота и любовь близких, чтобы они жили дольше
Средняя ожидаемая продолжительность жизни человека характеризует уровень и качество жизни населения. При рождении она показывает число лет, которое потенциально может прожить новорожденный при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким же, как в данный период.
В течение последних 12 лет в области наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 г. она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 71,6 года, передает Новосибирскстат. В 2005 г. были зафиксированы самые низкие значения ожидаемой продолжительности жизни в области. По сравнению с этим годом прирост данного показателя составил 6,5 года (10%): у мужчин – 7,5 года (13%), у женщин – 4,5 года (6%).
За прошедший год ожидаемая продолжительность жизни возросла и у мужчин (на 0,6 года), и у женщин (на 0,1 года), составив, соответственно, 66 и 77 лет. Уходя на пенсию в 55 лет, женщины области имели вероятность прожить в среднем еще 22 года, мужчины в 60 лет – 6 лет.
В 2017 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении у сельского населения была на 3 года меньше, чем у городского (69,2 и 72,2 лет соответственно). За прошедший год она возросла у горожан на 0,4 года, у сельчан – на 0,3 года.
Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин определяет различия в их уровнях смертности. Абсолютные значения ожидаемой продолжительности жизни женщин на протяжении многих десятилетий устойчиво превышают соответствующий показатель у мужчин не менее чем на 10 лет. За 2005-2016 гг. максимальный гендерный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни среди всего населения отмечен в 2005 г. и составил 14 лет, минимальный – 11,5 года в 2016 г. В 2017 г. он сократился до 11 лет.
Среди субъектов Сибирского федерального округа самые высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни – в Томской (72 года), Новосибирской (71,6), Омской (71,5) областях, Алтайском крае и Республике Алтай (71,1). Наименьшая продолжительность жизни в Республике Тыва – 66,3 года. В целом по СФО данный показатель составил 70,5 года, увеличившись на 0,7 года; по России – 72,7 года, рост составил 0,8 года.
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А, кто автор? Чьи изыскания?
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Есть такое понятие как ложь, есть более худшее — наглая ложь, а еще хуже — статистика.
Готовя статистические анализы, скорее всего ставят цель: а что нужно показать.
Когда-то много лет назад Менделеев, русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, приборостроитель. Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.сделал прогнозы демографии ряда стран. Не сбылся прогноз только по России. Нас сейчас должно быть около 600 миллионов. Но кто знал, что за сто лет в нашей стране будет сделано все, что можно для того, чтобы очистить эту территорию от ее населения?
И что изменилось сейчас? Чужеродная власть резко озаботилась о благополучии населения? А, может быть, у нее проснулась любовь к чуждому ей народу? Нет.
Провозглашая какие-нибудь реформы власть готовится очередной раз обобрать народ. Все остальное — слова.
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Нужно просто устроить массово фотосессию «Бессмертный «полк » » у родных на кладбищах с прожитыми годами!
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