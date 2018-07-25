Ущерб клиентов «Натали Турс» приблизился к 1,2 млрд рублей

Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОР.

Ущерб клиентов туроператора «Натали Турс», по предварительной оценке, составляет 1,18 млрд рублей, число пострадавших — почти 31 тысяча человек, сообщили во вторник «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Согласно последним данным, до конца года юрлица туроператора реализовали 14 тыс. путевок. По предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тысяч человек, объем ущерба — 1,183 млрд рублей (или почти $18,5 млн долларов США)», — рассказали в ассоциации.

В АТОР добавили, что основной объем туров продавался через ООО «Панорама Тур», поэтому, скорее всего, большая часть туристов сможет рассчитывать только на ее страховые обязательства (50 млн рублей).

«Очевидно, что при банкротстве «Панорамы Тур» ее страховой суммы не хватит на выплаты. Фактический размер фонда персональной ответственности компании составляет 4,69 млн рублей, что также не спасает ситуацию. Не поможет даже чисто виртуальное объединение страховых сумм и размеров фондов персональной ответственности всех других участников холдинга — как максимум это 156,4 млн рублей. Даже этого хватит максимум на 13% пострадавших», — заключили в ассоциации.

Туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем. Финансовая ответственность компании застрахована на 150 млн рублей в СК «Ингосстрах». При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн.

Источник: Интерфакс