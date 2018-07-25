КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ю квартиру
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин газифицирует всю Россию

40 лет составляет средний возраст жителей Бердска

В стоимость авиабилетов включают подорожавший керосин

Поклонская хочет от пенсионной реформы гарантий трудоустройства пожилых

Сбившему женщину с коляской на «зебре» в Бердске грозит уголовное дело

Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

По затратам на науку 10-е место в мире занимает Россия

Скульптуру «младенец в капусте» установят в сквере около роддома Бердска

72 года в среднем живут сейчас жители Бердска

Ущерб клиентов «Натали Турс» приблизился к 1,2 млрд рублей

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Скульптуру «младенец в капусте» установят в сквере около роддома Бердска

Возле окон роддома планируют разместить флагшток, чтобы новоиспеченные отцы культурно могли поздравить своих суженых с рождением малышей.

25.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Скульптуру младенец в капусте установят в сквере около роддома Бердска

Семейный сквер разобьют рядом с роддомом

Новый семейный сквер скоро появится в Бердске. Разместится он рядом с роддомом. И в нем появятся скульптуры, посвященные мамам и детям.

— В детстве нам говорили: «тебя в капусте нашли». Почему бы не сделать скульптуру кочана, а в нем лежащего младенца, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам мэра разнообразные скульптуры для семейного парка могут создать на фестивале деревянных скульптур, который пройдет в Бердске.

В парке вполне может появиться и скульптура Петра и Февронии, и тогда крестный ход в День семьи, любви и верности может идти не от Преображенского собора до площади Горького, а от ДК «Родина» или Мемориала воинскому братству до храма и семейного парка, поделился своим мнением Шестернин.

Власть собирается привлечь волонтеров для уборки сквера. Планируется, что там вырубят кусты и на месте измельчат их в дробилке.

— Место там, как намоленное: вот — роддом, вот — церковь. Простор есть. Мамы туда с колясками будут ходить. Или мамы, которые только ждут своих маленьких сокровищ. Они идут к зданию гинекологии и роддома и видят аиста, который младенца несет, или младенца в кочане капусты. И увиденное навевает на мысли о доброте, на хорошие мысли, — подчеркнул Шестернин.

Возле окон роддома планируют разместить флагшток, чтобы новоиспеченные отцы культурно могли поздравить своих суженых с рождением малышей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее инициативные группы, на городском субботнике убиравшие территории возле роддома и школы №11, вышли в горадминистрацию с предложением обустроить на этих местах скверы или парки. Евгений Шестернин дал поручение тогда еще заму по строительству Петру Киму составить проект парковых зон.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин газифицирует всю Россию 40 лет составляет средний возраст жителей Бердска В стоимость авиабилетов включают подорожавший керосин

(2) Комментариев

  1. непонятливая

    Отличная новость!!!!! Полностью поддерживаю идею о создании сквера!!! И размещении в нем соответствующих скульптур. Но с младенцем в кочане главное, чтобы не расценили как томский плагиат!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Вы ни чего не перепутали?

    «Власть собирается привлечь волонтеров для уборки сквера. Планируется, что там вырубят кусты и на месте измельчат их в дробилке.»

    Когда в Бердске нет свободных рук, на бирже никого! А новым фабрикам и заводам, заполонившим город Бердск больше негде взять новых работяг! Мерия Бердска, ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ, приходится привлекать ПРОКЛЯТЫХ ВОЛОНТЕРОВ! НЕ Новые ЖЕ рабочие МЕСТА с достойной зарплатой в БЕРДСКЕ СОЗДАВАТЬ!!! Что мы в мерии рыжие что ли?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика