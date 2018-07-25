Скульптуру «младенец в капусте» установят в сквере около роддома Бердска

Новый семейный сквер скоро появится в Бердске. Разместится он рядом с роддомом. И в нем появятся скульптуры, посвященные мамам и детям.

— В детстве нам говорили: «тебя в капусте нашли». Почему бы не сделать скульптуру кочана, а в нем лежащего младенца, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам мэра разнообразные скульптуры для семейного парка могут создать на фестивале деревянных скульптур, который пройдет в Бердске.

В парке вполне может появиться и скульптура Петра и Февронии, и тогда крестный ход в День семьи, любви и верности может идти не от Преображенского собора до площади Горького, а от ДК «Родина» или Мемориала воинскому братству до храма и семейного парка, поделился своим мнением Шестернин.

Власть собирается привлечь волонтеров для уборки сквера. Планируется, что там вырубят кусты и на месте измельчат их в дробилке.

— Место там, как намоленное: вот — роддом, вот — церковь. Простор есть. Мамы туда с колясками будут ходить. Или мамы, которые только ждут своих маленьких сокровищ. Они идут к зданию гинекологии и роддома и видят аиста, который младенца несет, или младенца в кочане капусты. И увиденное навевает на мысли о доброте, на хорошие мысли, — подчеркнул Шестернин.

Возле окон роддома планируют разместить флагшток, чтобы новоиспеченные отцы культурно могли поздравить своих суженых с рождением малышей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее инициативные группы, на городском субботнике убиравшие территории возле роддома и школы №11, вышли в горадминистрацию с предложением обустроить на этих местах скверы или парки. Евгений Шестернин дал поручение тогда еще заму по строительству Петру Киму составить проект парковых зон.